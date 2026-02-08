日本大選結果出爐！林森北路旅館也慶祝

▲日本大選自民黨大獲全勝，林森北路旅館掛出高市早苗大勝利布條慶祝。（圖／視網膜臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選今(8)日晚間開票，自民黨在開票之初大幅領先奠定勝基，自民黨與日本維新會所組成的自維聯盟，已跨越310席的修憲門檻，且自民黨本身就來到305席，票數陸續統計中。稍早在台灣方面，總統賴清德與國民黨都對日本首相高市早苗與自民黨勝選表達祝賀之意，不僅如此，就連在林森北路的旅館都掛出了「祝賀高市早苗首相大勝利」布條。

根據日媒NHK截止至台灣時間晚間11時50分的最新統計，自民黨已拿下305席，若再加上以大阪為本陣的日本維新會所擁有的31席，自維聯盟共已獲336席。

賴清德發文恭賀高市早苗，在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待，「這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持」。



賴清德也期待將來與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康」。

高市早苗勝選，就連台灣民間也慶賀，網紅前主播視網膜透過臉書發文提到，才剛看日本開票結果高市早苗大勝，經過一處路口就看到布條，覺得好瘋狂，近看想拍照更讓他笑道肚子痛，因為圖片實在是很新奇。

畫面可見，這是一張「祝賀高市早苗首相大勝利」的布條，上頭還提到「台日友好長存」、「台日有志一同」等語。

印太戰略智庫執行長矢板明夫則透露，掛出祝賀高市首相大勝利布條的旅館，是位於台北林森北路的昌亞旅館。昌亞旅館位於林森北路與民族東路口，外牆顏色與整體建築輪廓相當鮮明，距離花博園區不遠。

