日本大選聚焦外國人政策 是否設限成焦點

（中央社東京8日綜合外電報導）日本眾議院大選今天投開票，日媒從接收外國人是否設上限的角度觀察各黨政見。日本維新會、參政黨等政黨主張有其必要；自民黨則未提及；中道改革聯合則盼實現多文化共生社會。

時事通信社報導，日本政府1月敲定彙整外國人政策基本方針的綜合性對策，內容包含提高取得日本籍的門檻、強化不支付醫藥費的對策、研議取得土地的法令，不過僅稱接收限制為未來評估的事項。

日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，類似出入境管理局）初步估計2025年進入日本的外國人，全年約4243萬人次，創下新高。日本國立社會保障與人口問題研究所則估計，到了2070年，外國人占日本人口的比例會超過1成。

廣告 廣告

對於日本的外國人快速增加，日本維新會把「設定上限」定位為重中之重；參政黨則提議「從嚴管制接收總量」。日本保守黨的訴求則為「姑且停止移民」。

自民黨在這次眾議院的選舉公約，則沿用日本政府1月敲定的綜合性對策，並未提到接收限制。報導推測，這可能是考量日本產業缺工，經濟界希望擴大接收外國人等因素有關。

在野黨國民民主黨在選舉公約力倡制定「外國人土地取得限制法」（外國人土地取得規制法）；「未來團隊」則建議提高入境稅，以及境外外國人在日本的固定資產稅等；政黨「減稅日本・憂國聯合」則主張「嚴厲因應不守法的外國人」。

對此，中道、日本共產黨、社民黨則強調實現共生社會。中道共同代表野田佳彥提到總量管制時覺得，「是否為時過早」。他也表示，考慮成立「多文化共生廳」。

日本共產黨與社民黨則強調「反對歧視與排外主義」的立場；令和新選組則主張，廢除技能實習制度與育成就業制度，並計劃立法訂定外國人的綜合性權利。

日本社群媒體上對於外國人政策的關注度也在提高。時事通信社透過社群媒體分析工具Brandwatch驗證社群平台X後得知，包含「移民」在內的貼文，在日本首相高市早苗宣布解散眾議院之後大增。（編譯：楊惟敬）1150208