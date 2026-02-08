日本大選若自民黨大勝 專家估日圓還會貶

▲日本眾議院大選結果即將出爐，專家表示，若自民黨大勝，日圓兌美元還會再貶，至於是否貶破160還很難說，畢竟日本政府已表態不樂見過度貶值。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選結果即將出爐，根據日本媒體公布的最新出口民調結果，自民黨有望大勝取得逾300席。對此，外匯專家李其展今（8）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，若是自民黨大勝，日圓兌美元將有貶值壓力，預估貶回158不是問題，但是否會貶破160還很難說，畢竟日本政府有表態不樂見過度走貶。至於要換日幣的人，若是春節就要出國就不用等，若是暑假才有換匯需求，可以再等等。

李其展分析，若自民黨勝出，將可以讓日本首相高市早苗後續政策實現力道增強，經驗上有利日股續漲，但不利日圓走勢，日圓兌美元恐再走貶，但不致於崩跌。

李其展進一步說明，主要是日本政府之前已表態，不樂見日圓過度走貶，上周日圓兌美元已先行回貶至157附近，日本大選結果如出口民調預估自民黨勝出，日圓兌美元將進一步貶到158。至於會不會貶破160還很難說，有可能貶過頭，日本政府就進場干預，但若在154至158區間整理，應對日股較有利。

至於日圓換匯建議，李其展表示，若是春節前就有需求，現在也算相對便宜，就不用再等。若是3月才要去賞櫻或暑假才要去日本，可以等3月看是否更便宜，因為3月中至3月底是日本財政年度結算，企業要出年報，歷史經驗來看日圓會比較弱，但也是還要看狀況。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



