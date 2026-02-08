日本大選藍、綠齊賀高市早苗 民眾黨卻轉砲火狂批賴清德、民進黨

政治中心／林奇樺報導

日本8日舉辦眾議院選舉，根據日媒報導的開票結果，自民維新聯盟確定拿下超過2/3席次，包括總統賴清德、民進黨都發聲向高市早苗道賀，而國民黨以及其前主席朱立倫同樣也表示將持續深化交流，身為台灣第三大黨的民眾黨雖然也發出聲明，其字裡行間卻是攻訐民進黨以及總統賴清德。

民眾黨晚間發出的聲明指出，眾院選舉結果不僅是日本國民對高市政權的肯定，更展現了民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律，更稱讚高市早苗在大選中，充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。面對所屬政黨在國會席次未過半、長期執政面臨正當性檢驗，勇於面對挑戰，沒有選擇在體制內玩弄權術，亦未恣意胡亂扭曲法律，以話術誆騙人民，而是選擇不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主。

不過民眾黨接著話鋒一轉，指出成熟民主國家的政治領袖都應有勇氣直面選民，清楚說明政策並接受國會監督，更重要的是尊重權力分立、依法行政，堂堂正正爭取多數民意支持，而非躲在同溫層放話攻擊在野黨、透過掌握媒體優勢成天大內宣、惡意且荒謬地曲解憲法遂行私利，並稱「期許所有掌國家高權者，都能借鏡此次日本選舉反躬自省，民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不符自身黨派意志，依然必須遵守並依法行政，唯有嚴守權力分立，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾」。

民眾黨最後更是直接點名民進黨不循正道，只想以毀憲亂政的獨裁作為遂行己意，還說身為在野黨責無旁貸，必須反映民意理性監督，絕不縱容執政者無限貪婪擴權，為台灣守住民主法治的底線。

