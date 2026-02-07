日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票

日本眾院大選將在8號登場，碰上寒流攪局，北海道風雪交加，一片白濛濛，日本氣象廳針對北海道日本海沿岸發布「暴風雪警報」，而且連東京市區都有下雪機會。不少選民提前投票，各地投開票所嚴陣以待，準備除雪工具，因應大雪。

投票所驚見棕熊足跡 獵人出動巡邏警戒

為安全起見，京都京丹後市宣布投票所開放時間，延後一個小時。除了要防風雪，有選民還要小心熊出沒，北海道函館一處投票所出現棕熊足跡，當地公所繃緊神經，8號當天將有獵人出動警戒。

保戶島因氣候投票改期 鳥取民眾提前投票

九州大分縣的離島「保戶島」，擔憂惡劣天氣導致運送投票箱的渡輪停開，當地政府乾脆把8號的投票，直接改期到6號。位在鳥取縣的投票所則是大排長龍，超過100位民眾為了避開下雪，趁著好天氣來提前投票。大阪的投票所同樣湧現人潮，部分民眾收到投票入場通知，紛紛前來，把投票所擠得水洩不通。

影響大選投票意願？ 日本寒流降雪高溫僅6度

根據預報，這波寒流強勁，甚至連東京市中心都可能降雪，氣溫將大幅滑落，最高溫預估只有6度，天候是否影響民眾投票意願，值得觀察。

廣告 廣告

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

日本眾議院改選在即 川普發文力挺高市早苗：她不會讓人民失望

高市宣布眾議院改選 要拚政黨席次過半

參眾議院皆未過半！日相石破茂選戰連吞3敗 麻生太郎：絕不允許留任