日本大選開票好吃驚！ 勝選者自介太有趣網友熱議

日本眾議院大選結束，幾家歡樂幾家愁，立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯盟」席次大失血，包括強力批評高市早苗「台灣有事」言論的眾議員「岡田克也」，也未能再次當選。而除了看勝敗結果，收看開票的網友還注意到了，勝選者底下個性鮮明的自我介紹，尤其是自民黨大老麻生太郎，自爆自己不忘追漫畫連載，笑翻網友。

日本國會大選開票電視直播，還能看到當選者底下有自我介紹，例如神奈川縣自民黨的鈴木議員，表示熱心與台灣政黨交流，但看著看著其他人的內容開始歪樓，在自家選區獲勝的首相高市早苗，直接寫「最喜歡重金屬和阪神虎」

回調高市愛阪神(日本首相高市早苗)說：「好耶，六甲的山風英姿颯爽。」自民黨大老麻生太郎，則寫了「好期待航海王的連載」，引起網友共鳴表示果然很懂漫畫。千葉縣的濱田議員趁機分享嗜好，表示當了國會樂團的主唱，吉他手竟然還是總務大臣林芳正，不過林芳正自稱有空時會打匹克球。

跟防衛大臣小泉進次郎一樣是運動掛，對於一直看著自衛隊員的訓練的我而言，就這種程度沒什麼大不了的，我是很想這麼說啦，真的挺高的，小泉還說自己高中時是第一棒二壘手，其他也有不少議員分享家裡趣事，例如快得高血壓了吃可樂餅要控制，女兒結婚了很高興卻也很寂寞，有人甚至自爆是日本大文豪太宰治後代。

對比勝選者歡天喜地，慘敗的立憲民主黨與公明黨聯盟，氣氛盪到谷底，包括做了19屆議員的小澤一郎，連任10屆的立憲民主黨議員，岡田克也等老將這次都意外落馬，立憲民主黨議員岡田克也說：「敗因有兩個第一是高市旋。」

第二個果然就是網路，有報導指出我在網路上評價非常低，大空幸星總部人員說：「萬歲萬歲」長江後浪推前浪，還有年僅27歲的自民黨候選人，大空幸星成功當選，創下國會議員最年輕紀錄，年輕有活力的形象，也引發不少話題。

