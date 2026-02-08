日本大選高市早苗勝出 總統賴清德發文致賀：盼攜手維護印太繁榮

高市早苗勝選。（路透）

日本大選結果出爐，總統賴清德8日晚間在社群平台Ｘ發文，誠摯恭喜高市早苗在大選中取得勝利。賴清德指出，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對其推動國家長遠發展的明確支持。

賴清德表示，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。他也願這次勝利能為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來，並祝願日本永續發展、人民安康。

民主進步黨也發布新聞稿，針對日本眾議院大選結果致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付。民進黨祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。

民進黨指出，高市早苗在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍晉三前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。

民進黨強調，台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。台日兩國共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係。民進黨期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰，並期盼未來持續與日本各黨保持密切交流，為印太地區的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻。