日本大選高市早苗攜自民黨大勝！郭正亮又翻車了 一路唱衰咒罵全被打臉

中天名嘴郭正亮。 圖：新頭殼資料照片。

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選8日開票，由日本首相高市早苗率領的自民黨在選舉中大獲全勝，光是自民黨席次就拿到316席，單獨跨越三分之二門檻。高市早苗當選後，一段影片在網路上被翻了出來，中天名嘴郭正亮自去年底開始不斷唱衰、咒罵高市早苗民調一路掉，自民黨不會過半，如今全被打臉。

在高市早苗11月因台灣有事相關發言，引發中國跳腳痛批時，郭正亮立刻附和中國論調，在亮話天下節目中中開嗆，「我沒看過高市早苗這麼蠢的政權，高市早苗不知道自己惹禍了，想要火中取利啊...，她玩火啊，搞了這一盤臭棋啊，有夠愚蠢，這件事是誰先惹出爭議？怎麼會是中國呢？...妳是戰敗國欸，妳說台灣如果被搞我要出兵，你憑什麼這樣搞啊...，我跟你保證高市早苗的民調一定一路掉！」。

廣告 廣告

郭正亮一路黑、唱衰高市早苗到一月，郭正亮在1月20日又在中天的《林嘉源辣晚報》節目大膽斷言，過去公明黨把區域票給自民黨，這次可能會轉給立憲民主黨；若經團連資助在野黨，高市早苗恐未必能過半，還大酸「是怎樣，你想輸是不是？」

未料，自台灣有事言論後，高市早苗民調仍然居高不下，在昨日的大選中，率領自民黨拿下316席，單獨跨越眾議院三分之二門檻，甚至創下眾議院選舉歷史上單一政黨最多席次紀錄，與維新會組成的自維聯盟更聯手拿下352席，確立執政穩固程度。

到了昨日高市早苗大勝，郭正亮仍然嘴硬，在中天辣晚報節目上喊，「我覺得以日本目前經濟狀況，高市早苗要這樣搞，就是把政治軍事問題拉到最優先來處理，我對日本經濟是不樂觀啦，我還跟一個朋友賭，妳覺得新的高市政權能撐多久，他認為最多一年，因為日本經濟找不到解方」。

殊不知，今日日本股市開盤，日經指數一度大漲將近2900點，指數來到57116點歷史新高；東證指數也大漲105點，指數突破3800點新高。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗領軍大勝 矢板明夫：日本正式進入「高市早苗時代」

日本眾院大選落幕 藍綠齊致賀 高市早苗勝選牽動台日關係新局