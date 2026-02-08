日本大選高市設定最低勝敗線 243席、261席、310席各有何意義？

日本選民8日在東京1個投票所投下選票。（美聯社）



日本眾議院選舉8日正式投開票，首相兼自民黨總裁高市早苗將本次選舉視為對自己執政能力的檢驗。與過往相比，這次大選不僅攸關首相能否順利續任，更直接影響執政聯盟在國會的運作效率與政策推動力道。高市已明確設定「233席」作為執政聯盟維持過半的最低勝敗門檻，而政治專家與媒體也將多個關鍵席次視為選後日本政治版圖的重要指標。

確保政權延續，預算與政策可推進：233席

根據《日本經濟新聞》報導，目前自民黨在眾議院持有198席，日本維新會則有34席，合計232席，僅差1席便可過半。對高市早苗而言，取得233席不僅是續任首相的最低門檻，也有助於確保政府能推動預算案及主要政策，包括她所主打的「負責任的積極財政」方案。

然而，即使順利達到過半席次，由於執政聯盟在參議院仍處於少數，部分法案仍須與在野黨協商，政策推進仍可能受阻。若執政陣營未能過半，首相去留將面臨重大壓力。高市早苗曾公開表態，若未能過半，她將承擔責任，辭去首相職務。

取得「穩定多數」，掌握委員會主導權：243席

若執政聯盟在眾院獲得243席，將取得所謂「穩定多數」，能在所有常任委員會中掌握過半席次，並獨占委員長職位，讓國會運作更為順暢。



過去，預算案審議常由在野黨擔任預算委員長，導致政府提案經常遭遇阻力。高市曾在街頭演說中抱怨：「預算委員長由在野黨擔任，矛頭最後都指向我」，顯示現行體制下，執政黨在國會推動財政及經濟政策時仍處於受制地位。若能突破243席門檻，執政黨將在國會議事中擁有更大主導權，對未來政策落實有直接影響。

達「絕對穩定多數」，可單獨推動法案：261席

261席被視為「絕對穩定多數」，此門檻意味著執政聯盟可以單獨掌控所有常任委員會，在委員會內確保過半席次，即使不依靠委員長裁定，也能僅憑自家議員通過各項法案。自民黨在2021年曾在眾議院選舉中單獨達成此門檻，對政策推動與立法效率都有顯著提升。

掌握否決權與修憲能力：310席

若執政聯盟取得310席，相當於眾議院465席的2/3，將具備推翻參議院否決的能力，並可啟動憲法修正程序，包括進行修憲公投。歷史上，自民黨曾在2005年郵政民意解散及2014年安倍經濟學解散時突破310席，但單獨取得此門檻仍未曾發生過。達到這一數字，將使執政黨在國會中的影響力與議題掌控度進入歷史性高度。

中道與在野黨的勝敗目標

除了執政聯盟，各在野黨也設定了明確的選舉目標。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟，希望成為眾議院相對第一大黨。共同代表野田佳彥表示，若選舉結果未達目標，將承擔責任，並強調「1加1沒有達到2，就是失敗」。另一名共同代表齊藤鐵夫則表示，超越現有席次是基本目標，對結果負責是理所當然。

國民民主黨則提出「51席、比例票900萬票」的選舉目標，一旦達成，將可單獨提出內閣不信任案或附帶預算案，顯著提升政治影響力。分析人士認為，各黨在關鍵席次上的勝負將直接決定未來日本政策推動力、立法效率及首相的穩定性。

