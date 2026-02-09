日本大選》中國噩夢 沖繩反美軍基地派全部落選

中國各大媒體在網路上密集操作沖繩地區的民族自決，進一步影響日本的主權與美國的戰略部署。圖為抗議美軍基地的沖繩民眾。 圖：取自「X」@OliviaTasevski

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗去年11月在眾議院答詢談到｢台灣有事｣可能觸發集體防衛後，中國祭出各種強硬反制，並鼓動琉球獨立，炒作反美軍基地等議題。然而昨（8）日眾議院開票的結果，反對將美軍普天間航空基地（位於沖繩縣宜野灣市）遷至名護市邊野古的「全沖繩」（オール沖縄）團體在沖繩選區全部落敗。

《產經新聞》報導，「全沖繩」在包括沖繩第四選區在內的全部四個選區全部落敗，並在第四選區放棄了推出統一候選人的計劃。這是自1996年實施現行的單一選區制和比例代表制混合選舉制度以來，該團體首次遭遇如此慘敗。共產黨也失去了其唯一的選區席次。

沖繩縣知事玉城丹尼。 圖：翻攝自玉城デニー推特

得到「全沖繩」團體支持的沖繩縣知事玉城丹尼於8日晚在宜野灣市表示：「這真是太難過了。｣他神情凝重地說：「失去第一至第四選區的席位是由於我們力量和意識不足造成的。我深感抱歉。」

在2024年的上次選舉中，「全沖繩」陣營贏得了沖繩縣第一選區和第二選區，與自民黨戰成2比2平。然而，在本次選舉中，前共產黨現任議員赤嶺政賢（78歲）幾乎肯定會在第一選區落敗，這意味著共產黨失去了其在全國唯一的選區席位。

在第二選區，「全沖繩」支持的中道改革連合籍前眾議員新垣邦男與社會民主黨支持的原眾議員瑞慶覧長敏分裂投票。

美國空軍在沖繩嘉手納基地大象走路。 圖：取自維基百科 U.S. Air Force photo by Senior Airman John Linzmeier Public Domain

報導指出，「全沖繩」是反對美軍邊野古基地的前沖繩知事翁長雄志號召保守派與進步派組成的，接任知事的玉成丹尼也支持這個組織。該黨在此次眾議​​院選舉中全軍覆沒，很可能會對今年秋天的縣知事選舉產生影響。一直處於衰落狀態的「全沖繩」組織，最終陷入了「最大危機」。

報導指出，在日本中央政府與沖繩地方當局就邊野古搬遷問題展開的法律鬥爭中，「全沖繩」組織一直以「民意」為由，拒絕接受司法判決。然而，它曾經擁有的凝聚力卻蕩然無存。

報導質疑，如果「全沖繩」將大選慘敗歸咎於「缺乏力量和意識」，那麼他們難道不應該真誠地面對選舉結果所體現的「民意」嗎？該組織成立至今約十年，其存在的意義正受到質疑。

