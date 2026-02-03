日本大選》《共同社》民調：得力高市早苗人氣助攻 自民黨可望單獨過半

日本首相高市早苗2日在新潟縣上越市為自民黨候選人造勢演講。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 根據日本媒體《共同社》（Kyodo News）1月31日至2月2日進行的全國電話調查（終盤情勢調查），結合選戰後期採訪分析，第51屆眾議院選舉（定數465席）情勢顯示，自民黨支持度自選戰初期起持續擴大，有望超越公示前198席，單獨取得過半數（233席）以上。高市早苗首相（自民黨總裁）的高支持率成為最大助力。

自民黨單獨過半勢頭強勁 高市內閣支持率助攻執政陣營絕對穩定多數

調查指出，自民黨在全部289個小選區中約180個選區佔據優勢，比例代表部分有望在公示前60席基礎上增加約10席左右。高市內閣支持率維持在63.6%的高水準（較前次微增0.5點），比例代表投票意向自民黨達36.1%（較前次增6.9點），小選區投票意向執政陣營候選人44.0%（增4.0點），大幅領先在野陣營的26.5%。

若自民黨單獨過半，與日本維新會合計的執政陣營更可能達到「絕對穩定多數」（261席）。屆時可掌控國會17個常任委員會全部委員長職位，並在委員會人數上壓倒在野黨，確保國會運作主導權。自民黨選舉對策委員長古屋圭司已將此列為明確目標。

中道改革連合持續不振 難保相對第一大黨地位

由立憲民主黨與公明黨合併組成的新黨「中道改革連合」表現低迷，小選區領先席次僅約60席，比例代表預估約50席，遠低於公示前167席。對中道「不期待」者高達71.0%（增4.0點），「期待」者僅23.1%（減5.1點），新黨效應未能有效擴散，實現相對第一大黨目標難度大增。

維新與國民民主苦戰 參政黨等新興勢力比例崛起

日本維新會增長乏力，議席恐低於公示前34席；國民民主黨未能延續上屆氣勢，能否守住公示前27席仍屬未知。另一方面，參政黨在比例代表支持率上升（5.6%），有望較公示前2席大幅躍升至兩位數議席。團隊未來（チームみらい）也在比例代表展現潛力，有望獲得多席。日本保守黨能否擠進比例議席備受關注；社民黨勢頭低迷。共產黨力守小選區1席，包含比例在內預估維持公示前約8席。令和新選組全國影響力未見擴散，恐難守住公示前8席。

小選區仍有兩成未定 投開票前5天變數猶存

調查顯示，小選區投票意向「尚未決定」者約27.2%，比例代表21.3%，至2月8日投開票為止，局勢仍有翻轉空間。本次調查回收有效回答約19.4萬份（部分報導提及類似規模）。

整體而言，高市內閣高支持率推動自民黨選情優勢明顯，執政陣營有望大幅強化國會控制力；反觀中道新黨及部分在野黨陷入苦戰，新興政黨在比例代表崛起成為本次選舉亮點。

