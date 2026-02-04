日本大選》合作修憲 兩在野黨選後可能與執政黨結盟

日本憲法是1947年在美軍統治下頒布施行的，當時為了避免日本軍國主義復甦而制定的一些規範，在中國威脅下已經顯得過時。 圖：取自維基百科 Japan Post - personal stamp collection, 公有領域,

[Newtalk新聞] 日本在接下來的禮拜天（8日）舉行眾議院大選後，可能會推動修憲。《每日新聞》稍早指出，日本在野黨中的國民民主黨以及參政黨，選後能會尋求與以憲法為中心的執政黨結盟，以展現自身的影響力。

報導指出，執政的自民黨和日本維新會可望在眾議院大選中增加席位，但能否達到提出修憲所需的2/3多數（310席）尚不明朗，而且在參議院也尚未獲得多數席位。「支持修憲」的政黨，例如國民民主黨和參議院的動向，乃成為各方關注的焦點。

報導指出，國民民主黨自2020年成立以來，一直對憲法改革持正面態度，並在成立之初就發布了重點議題摘要。當時，該黨在眾議​​院和參議院的席次均不足20個。一位黨內官員表示：「即使是少數黨也會關注憲法問題。這是一個讓除最大反對黨之外的其他政黨獲得關注的機會。」

此後，該黨透過呼籲提高個人所得稅的起徵點，擴大了自身的影響力。由於該黨將重心放在了稅收談判和其他事務上，因此在憲法改革方面受到的關注有所減少。除了設立緊急狀態條款外，該黨目前的競選綱領明確指出，討論內容還應包括限制首相解散國會的權力以及修改憲法第九條。

國民民主黨認為，與其「修改憲法」，不如從零開始重新「制定一部憲法」。去年五月，該黨公佈了一份憲法草案，其中包含維持自衛隊和禁止外國軍隊永久駐紮等條款。雖然該黨不反對考慮設立緊急狀態條款，但反對將傳染病應對措施納入憲法。

作為新興政黨，國民民主黨和參議員黨在2024年眾議院選舉和2025年參議院選舉中憑藉其在社交媒體上的出色表現而備受關注，並大幅增加了席位。

由於自民黨和日本維新會在參議院共佔120席，未達多數席次（125席）。為了確保國會順利運作，反對黨的合作至關重要。著眼於未來的憲法改革，他們可能會尋求與國民民主黨（25席）和參政黨（15席）結盟。

由最大反對勢力立憲民主黨與脫離聯合執政的公明黨所組成的「中道改革連合」在其政綱中明確表示將「深化憲法改革討論」，這表明其立場並未排除修改憲法的可能性。他們反對修改憲法第九條。

「中道改革連合」聯合黨魁齊藤鉄夫於1日在電視節目中指出，「自民黨與維新聯合政府的協議中包含一項旨在修改憲法、允許在海外使用武力的條款」，並表示應該強調「日本作為和平國家的信譽」。

然而，「中道改革連合」的支持率並沒有上升。一位黨內人士表達了不耐煩，他說：「即使我們呼籲和平，我們的呼籲也被執政黨的強硬言論所掩蓋。我們別無選擇，只能繼續呼籲到底，同時也在思考日本是否真的應該繼續走這條路。」

