日本大選》善用年輕形象與網路 高市旋風橫掃全日本

高市早苗成功打破日本人民對於自民黨的刻板印樣 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本昨（8）日舉行眾議院提早大選。自民黨取得316席，單獨取得超過眾院2/3所需的311席。《產經新聞》稍早報導，自民黨此次打出年輕形象並善用網路，打破日本民眾對於該黨老男人當政的刻板印象，使得高市早苗的旋風橫掃整個日本。

報導指出，此際距離去年7月自民黨在參議院中慘敗，才不過半年的時間。如今在高市早苗的帶領下，形象煥然一新。專家對此次選舉的分析顯示，自民黨巧妙地在黨內策劃了一場「世代交替」，並成功利用社交媒體重塑了其過時的形象。

在本次選舉中，高市早苗走訪了全國各地的選區，宣傳自己的理念，包括加強國防能力和進行憲法改革。政治評論員有馬晴美評論道：「許多選民可能出於信任，把票投給了她，心想『這個人能有所作為』。」她認為，高市早苗一貫的作風贏得了選民的信任。

報導指出，與選民對高市早苗領導階層的期望相輔相成的是，該黨整體上展現出的年輕化形象。在眾議院選舉中，由高市早苗任命的防衛大臣小泉進次郎（44歲）和政策調查會長小林鷹之（51歲）作為該黨的「門面」，走訪了各自的選區。

選舉策劃人松田馨表示：「他們打破了人們對政客的刻板印象——六十多歲、西裝革履的中年男性——讓選民感覺黨內已經發生了『改朝換代』。」

《產經新聞》和富士新聞網（FNN）去年底聯合進行的一項民意調查顯示，高市內閣在50歲以下人群中的支持率高達70%至90%，這可能引起了工薪階層和獨立選民的共鳴。

除此之外，自民黨在網路「讚爭」也打得很出色。高市早苗作為日本憲政史上首位女首相，其喜愛的包包和鋼筆在網路上都掀起流行。年輕人在網路上跟風的「サナ活」（學習高市早苗的活動），也蔓延到這次的選舉來。有馬晴美分析，許多第一次投票的日本選民把網路上的「按讚」帶到選票上。

事實上，高市早苗於1月26日，也就是選舉結果公佈的前一天，在視頻網站上發布的視頻，截至1月9日，已經獲得了驚人的1.6億次觀看。松田馨指出，雖然社群媒體策略在參議院選舉中助力了新興力量的崛起，但在眾議院選舉中，「自民黨成功地贏得了原本對他們並不熟悉的網路用戶群體。」

然而，壓倒性的勝利也伴隨著風險。拓殖大學政治學教授丹羽文生表示：「擁有人數優勢的穩定政府不一定能保證政治品質。政黨能否加強內部治理、培養人才，才是其能否長期執政的試金石。」

