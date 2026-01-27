日本大選》在野黨彼此競爭 與執政黨僅於少數選區對決

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會

[Newtalk新聞] 日本眾議院今（27）日解散，下個月8日提早大選。由於各在野黨的提名策略，在289席單一選區中，將有230個選區出現各黨候選人競爭的局面，剩下的選區才是與執政黨一對一對決。

日本是多黨制國家，每個在野黨基於生存發展的需求與政策考量，都有自己的盤算。《產經新聞》報導，為了與自民黨競爭，立憲民主黨一直試圖將其候選人與國民民主黨、共產黨和社會民主黨聯合起來。在上上次於2021年舉行的眾議院大選時，4個在野黨曾經聯合起來，在217個選區推出聯合候選人。

然而此次提早大選，國民民主黨、共產黨和參政黨都派出超過100名候選人參選，導致許多選區出現多黨候選人競爭的情況。

由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革連合」將在約200個選區與自民黨競爭。然因其他政黨的提名策略，自民黨和「中道改革連合」候選人之間的一對一較量可能僅限於20多個選區。

有趣的是，聯合執政的自民黨與日本維新會因為來不及調整選區安排，將在80多個選區出現執政黨之間的對決。

