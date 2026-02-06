日本大選》在野黨陷入苦戰 國民民主黨與參政黨避免對撞高市

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會網站

[Newtalk新聞] 日本明（8）日將舉行眾議院提早大選，面對得到高市早苗高人氣挹注的執政黨，各在野黨紛紛陷入苦戰。其中的國民民主黨與參政黨更調整自我定位，避免直接對撞高市早苗。

日本是多黨制國家，除了聯合執政的自民黨與日本維新會之外，還有許多在野黨。其中最強大的反對勢力是由立憲民主黨與公明黨合組的中道改革連合，另外共產黨、令和新選組以及部分地區的社會民主黨合作組成「左翼聯盟」。國民民主黨與參政黨則常與執政黨在某些議題合作。

《日本經濟新聞》稍早報導，中道改革連合在選前167個席位，這次投票的結果可能會席位減半。該黨正努力透過倡導永久將食品消費稅率降至零以及堅持「三項非核原則」來爭取選民支持。

中道改革連合採取明確反對高市早苗的立場，其聯合主席野田佳彥5日在橫濱街頭演講時，批評高市在國會針對「台灣有事」所做的回應：「身為自衛隊司令官，他不應該發表這樣的言論。這太草率了。」對於高市早苗因手部受傷突然缺席1日NHK電視台的「週日辯論」節目（該節目匯集了各大政黨的代表），野田佳彥批評道：「單方面解散眾議院，卻不就此問題進行辯論，這是不負責任的。」

《讀賣新聞》則報導，組成「左翼聯盟」的三黨正在苦苦掙扎，共產黨也把矛頭指向了中道改革連合。

過去，共產黨曾與主張廢除安保相關法律中違憲條款的立憲民主黨保持合作關係。然而，隨著立憲民主黨和公明黨組成的中間派改革派轉向更務實的道路，他們選擇與令和黨及社民黨合作。

6日，共產黨會長田村在JR川崎站前發表講話，稱「許多政黨越來越右傾，越來越接近戰爭。本應捍衛憲法的立憲民主黨已經消失。」除了自民黨，他還將矛頭指向了宣稱安保相關法律「合憲」的中道改革聯盟。

在愛知縣，共產黨和社民黨的縣級組織在單席選區相互支持候選人，共產黨也單獨支持令和黨的候選人，但目前效果有限。民調顯示，共產黨和令和黨可能會失去席位，一位共產黨官員評論說「這將是一場硬仗」。

至於國民民主黨與參政黨，根據《日本經濟新聞》稍早的報導則微妙地調整自我定位，避免與擔任首相的自民黨總裁高市早苗發生全面對抗。他們表示願意支持首相的部分政策，例如「負責任的積極財政政策」。鑑於首相內閣支持率居高不下，他們不排除與政府合作的可能性，但會將重點放在兌現競選承諾上，並爭取選民的支持。

國民民主黨自詡扮演「領航員」。國民民主黨總裁玉木雄一郎6日在大阪就與高市政府的合作發表講話時說道：「我們將扮演一個清晰指引方向的領航系統的角色。」「我們應該繼續支持高市正在推行的增長戰略。」與此同時，玉木強調：「執政黨的政策中總是缺少一個視角」，並呼籲民眾支持國民民主黨。

國民民主黨曾與高市內閣合作，取消舊的臨時汽油稅率，並提高被稱為「年收入障礙」的所得稅免稅額度。該黨聲稱，在推動自民黨政府未曾涉及的政策方面，他們發揮了主導作用。

玉木對首相的言論的批評也較為溫和。 國民民主黨的座右銘是「以和解而非對抗」，主張：「只有在國會氣氛緊張、執政黨和在野黨進行建設性對話的情況下，政治才能繼續向前發展。」這為選舉後與高市內閣的合作留下了空間。

根據《日經新聞》3日至5日進行的眾議院選舉民調，國民民主黨預計將維持選前27席的領先優勢。自民黨和日本維新黨有望贏得465個席位中的300多個。

參政黨則自詡扮演「監督者」。該黨黨魁神谷宗幣讚揚高市政府限制外國人入境的立場。他還呼籲對接收的外國人數量設定絕對上限。此外，他還表示理解首相「負責任的積極財政政策」。

神谷宗幣在X（原推特）上寫道，關於首相的政策，「我支持40%，但不支持60%。」他解釋說，他將首先關注那些獲得40%民眾支持的政策，並「施加外部監督和壓力，以確保這些政策按照民眾的意願得到落實」。

參政黨議員們已表現出與高市內閣在具有強烈右翼傾向的政策上合作的意願。例如，他們提議設立「損毀日本國徽罪」，以懲罰侮辱日本國旗的行為。

如果高市內閣在眾議院選舉後繼續執政，一種可能的情況是，他們將尋求與國民民主黨和參政黨合作。

執政黨在參議院的席次略低於多數席次。國民民主黨擁有25個席位，而參政黨擁有15個席位。即使執政黨在眾議院佔據多數席位，與反對黨的合作對於需要議會批准的人事決定以及國會的穩定運作也至關重要。

