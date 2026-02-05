日本大選》執政黨可望得2/3席位 但仍有3成選民尚未決定

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會網站

[Newtalk新聞] 日本即將在接下來這個週日（2月8日）舉行眾議院提早大選。現任內閣總理大臣高市早苗喊出希望得到足以修憲的席位，以強化自衛隊的地位。《每日新聞》稍早公佈的最新民調顯示，這個期待可望達成。

《每日新聞》於3日至5日就第51屆眾議院選舉（共465個席位）進行了特別民意調查，並結合採訪結果，分析了選舉的最後階段。結果顯示，自民黨的支持率進一步上升，遠遠超過了其獨立多數席位（233席）。包括日本維新黨在內的執政聯盟預計將獲得2/3的席位（310席）。

廣告 廣告

另一方面，由立憲民主黨和公明黨組成的新政黨——中道改革連合——進展緩慢，預計最終席位將遠低於選舉前的167席。國民民主黨的支持率可能基本保持不變，而未來聯盟的比例代表制席位預計將大幅增加。

調查發現，31%的選民尚未決定在單一選區投票，可能會改變目前的情況。

《每日新聞》指出，自民黨在289個單一選區中領先超過60%，高於早期階段的半數。先前的調查顯示，自民黨候選人有望壟斷10個都道府縣的席位，其中包括保守派的大本營富山縣和山口縣，但此次選舉中，這一數字已擴大到15個都道府縣。其中包括長野縣（5個選區）和靜岡縣（8個選區），在上屆選舉中，反對黨候選人在這兩個縣贏得了​​超過一半的席位。比例代表制席次也可能比上屆選舉的59個席次大幅增加。

與自民黨組成聯合政府的日本維新會處境微妙，能否保住選前擁有的34個席次尚待觀察。在其大本營大阪，維新黨在19個選區中的13個選區領先，但自民黨也在多個選區迅速追趕。

執政聯盟將壟斷了眾議院全部17個常設委員會，遠遠超過每個委員會所需的「絕對多數」（261席），並有望獲得310席，即眾議院2/3的席位。這意味著執政黨將有能力使那些在眾議院獲得通過但在參議院被否決的法案在眾議院再次獲得通過。此外，執政聯盟還將擁有向國會提出憲法修正案所需的眾議院席次。

中道改革連合的處境明顯艱難。在立憲民主黨原本擁有強大基礎的北海道，早期民調顯示大多數選區的競爭都非常激烈，但在最後階段，一些選區自民黨擴大了領先優勢，甚至實現了逆轉。立憲民主黨在上次選舉中表現出色的東北地區也面臨嚴峻的挑戰。在宮城縣第四選區，中間派聯合幹事長安住淳的支持率落後於自民黨的森下千里。

中道改革連合的比例代表制席位數預計在40席左右，低於立憲民主黨和公明黨在上屆選舉中合計獲得的64席。一個重點是，公明黨的支持者——創價學會加入新黨後，其組織投票是否會集中在中間派。然而，由於從解散到選舉僅有16天的「超短戰期」，他們可能尚未取得足夠的進展。

預計國民民主黨將與選前27席基本持平。共產黨缺乏勢頭，預計將低於選前的8席。令和新選組的席位也可能大幅下降。減稅日本/減稅聯盟也可能失去選前的5席。

同時，參政黨和未來團隊（チームみらいは）在比例代表制下獲得了更多支持，可能會贏得約 10 個席次。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《CNN》：巴拿馬法院判決讓中國進退兩難 美國也會汲取戰略經驗

不是因為「台灣有事」日電視台戳破北京不讓中國人赴日的真正原因