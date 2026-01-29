日本大選》執政黨或不只過半 「絕對穩定多數」也並非不可能

日本首相高市早苗27日在東京秋葉原發表首場演說，在嚴冬中展現出悲壯決心。 圖：翻攝高市早苗X（前推特）

[Newtalk新聞] 日本眾議院將於下個月8日提早大選。身為內閣總理大臣的自民黨總裁高市早苗表明，若未能得到過半席位將請辭下台。《每日新聞》的最新民調顯示，執政黨不僅可望過半，甚至可能獲得「穩定多數」（243席），即在每個委員會中佔據半數席位；或者獲得「絕對穩定多數」（261席），即在每個委員會中佔據多數席位。

自民黨與長期聯合執政的公明黨在上一任內閣總理大臣石破茂任內失去眾議院和參議院過半席位。高市早苗在自民黨總裁改選勝出後，公明黨又脫離聯合執政，儘管有日本維新會的支持，距離眾議院過半仍差1席。

《每日新聞》於28日和29日針對第51屆眾議院選舉（共465個席位）進行了特別民意調查，並結合訪談內容，探討了選舉初期的情況。結果顯示，由於高市早苗內閣的支持率很高，自民黨有望大幅增加其選前席位，從198席躍升至接近233席的多數席位。由立憲民主黨和公明黨組成的新中間改革聯盟則難以獲得支持，其席次可能低於選前167席的預期。

自民黨在289個單一選區中超過一半領先，約70個選區的競爭異常激烈。自民黨可望壟斷山形、富山、德島、山口、熊本等地區的席位。在東京和千葉等城市地區，自民黨也擁有顯著優勢，而這些地區在2024年眾議院選舉中自民黨在這些地區表現不佳。如果自民黨贏得許多勢均力敵的選區，其席次數量可能還會進一步增加。

自民黨在比例代表制選舉中贏得的席次也可能大幅增加，從上次選舉的59席再增10席。自民黨有望贏得與2021年眾議院選舉類似的席次（當時自民黨單獨執政，獲得多數席次）。

與自民黨組成聯合政府的日本維新會，能否保住選前擁有的34席，目前情勢尚不明朗。在單一選區制選舉中，執政黨在其大本營大阪的19個選區中領先17個，但在大阪以外地區卻難以取得突破。

《每日新聞》的民調顯示，執政黨可望大幅超越高市首相設定的「執政黨獲得多數席次」的目標。執政黨有可能壟斷國會各常務委員會的主席職位，從而獲得「穩定多數」（243席），即在每個委員會中佔據半數席位；或者獲得「絕對穩定多數」（261席），即在每個委員會中佔據多數席位。

至於立憲民主黨（最大反對勢力）與脫離聯合執政的公明黨共同組成的「中道改革連合」在單一選區制和比例代表制選舉中均表現不佳，預計其席位將低於選舉前。該聯盟在北海道（立憲民主黨在該州擁有強大的支持基礎）和新潟（上次選舉中該聯盟贏得所有席位）都面臨困境，大部分選區競爭異常激烈。未來關注的焦點很可能在於，公明黨的支持者－創價學會（已加入新黨）的組織選票在多大程度上會集中在中間派。預計其比例代表席位將在40至50席之間，低於立憲民主黨和公明黨在上屆選舉中合計獲得的64席。

國民民主黨的席次與選舉前的27席基本持平。預計其將贏得略低於20席的比例代表席位，與上次的17席相同。共產黨沒有出現任何成長跡象，其席位很可能低於選前的8席，甚至有可能減半。

令和新選組由於其領導人山本太郎因健康原因辭去參議院議員職務，預計其席位將大幅下降，遠低於選前的8席，目前尚不清楚其將在哪些地區贏得席位。減稅日本/希望聯盟也可能失去選前擁有的五個席位。參政黨預計將其席位從兩個增加到七到八個。此前在眾議院沒有席位的「未來團隊」（チームみらい）也有望贏得多個席位。

