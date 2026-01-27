日本大選》投票率多年低迷 降雪和低溫可能讓人更不想出門投票

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會

[Newtalk新聞] 日本將於2月8日提早大選，此際正值隆冬。《讀賣新聞》指出，各地區降雪和寒冷天氣將如何影響低投票率，引起關注。

報導指出，日本的投票率在1955年高達75.84%，1990年平成時代的首次選舉投票率也達到了73.31%，但此後從未超過70%。

自2012年以來，投票率一直維持在50%左右。上次在2024進行的眾議院大選的投票率也只有53.85%，是二戰以來第三低的投票率。

今年的選舉也將是戰後以來間隔最短的一次，從眾議院解散到計票僅16天。由於距離上次選舉僅過去15個月，人們擔心選民的投票熱情可能不會像上次那麼高。

在27日的記者會上，內閣副官房長官佐藤啓表示，投票是參與政治的重要機會，並敦促選民「如果因預計的大雪而無法在投票日當天前往投票站，請利用提前投票的機會」。

