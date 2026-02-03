日本大選》日本維新會91%候選人支持核武共享 自民黨近半不挺

作為唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，日本國家政策是基於「不擁有、不生產、不引進核武」三大無核原則。若核共享真的發生，恐導致對「不引進核武」政策的重新審視，這將標誌著戰後安全政策的重大轉變。 圖：翻攝自 騰訊網 劍哥的思政課

[Newtalk新聞] 日本即將在本月 8 日舉行大選，多項民調顯示目前聯合執政的自民黨與日本維新會勝選機率很大。《每日新聞》稍早公布最新的調查結果，顯示這兩個政黨在核武議題上有所差異。

《每日新聞》對眾議院選舉的 1,285 名候選人進行了調查，詢問他們對核武擁有和共享的看法。問卷要求受訪者從三個選項中選擇：「我們應該擁有核武」、「我們不應該擁有核武器，但應該考慮核武共享」以及「我們既不應該擁有也不應該共享核武」。

核武共享，是指日本和美國共同使用美國核武。作為唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，日本國家政策是基於「不擁有、不生產、不引進核武」三大無核原則。日本原子彈和氫彈受害者團體聯合會（Nihon Hidankyo）榮獲 2024 年諾貝爾和平獎。若核共享真的發生，可能會導致對「不引進核武」政策的重新審視，這將標誌著戰後安全政策的重大轉變。

與自民黨組成聯合政府的日本維新會，其支持核武共享的選民比例（91%）顯著高於其他政黨。自民黨內 49% 認為「既不應該擁有也不應該共享核武」，而支持核武共享的比例為 35%。

由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革聯盟」中有 94% 的人認為，「日本不應該擁有或分享核武器」，而共產黨（99%）和令和新選組（97%）的大多數成員也持反對意見，這造成了執政黨和在野黨間的衝突。國民民主黨內部的意見也存在分歧，28% 的人認為「應考慮核武共享」，62% 的人則認為「日本不應該擁有或分享核武」。

高市早苗首相支持重新審視這項政策，她認為「不引進核武」的概念，可能會削弱美國的核武嚇阻力。自就任以來，當被國會問及是否會堅持這三大無核原則時，她一直避免明確表態。

日本維新會在其眾議院選舉宣言中明確表示，將「啟動核武共享討論」，並將審查完全防禦性的防衛政策和加強威懾（包括憲法改革）列為優先事項。此前，奉行和平理念的公明黨還在聯合政府時一直扮演「剎車」的角色，現在參與聯合執政的日本維新會則將自身定位為「加速器」，支持首相的立場。

若高市內閣贏得眾議院選舉，計劃在年底前修訂三份與安全相關的文件，其中包括《國家安全戰略》，這可能會引發關於修訂「無核三原則」的討論。然而，調查也顯示自民黨內部存在著謹慎的觀點。

去年 12 月，一位負責國家安全的首相官邸官員向記者表示「日本應擁有核武」，並稱這是他個人觀點，但此番言論引發軒然大波。國民民主黨中有 24% 的人認為，「日本應該擁有核武」，自民黨和日本革新會分別有 1%、2% 的人持相同觀點。

