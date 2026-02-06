日本大選》日眾院大選倒數 《每日新聞》：高市早苗人氣壓制在野連合

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會網站

[Newtalk新聞] 日本後天（8日）就要舉行眾議院提早大選，各項民調都顯示執政的自民黨將會大勝。《每日新聞》稍早報導，內閣總理大臣高市早苗的人氣已經壓得兩個主要反對黨合組的中道改革連合無力招架，就連一些長期擔任議員的黨魁和有影響力的議員也面臨著激烈的競爭。

支持中道改革連合日本工會總聯合會長芳野友子於2日在東京參加了兩黨候選人的一系列街頭演講時表達對在野黨在選舉初期的困境表示擔憂：「這是一項令人膽寒的民意調查，簡直讓人暈厥。但不到投票箱蓋子蓋上的那一刻，你永遠無法預知選舉結果。」

在選舉宣布之前，中道改革連合的目標是保住167個席位，並以此引發政治格局的重組。然而，在選舉初期與自民黨候選人競爭的聯合幹事長安住淳（宮城縣第四選區）和政策調查會聯合會長本庄知史（千葉縣第八選區），如今在最後階段卻落後了。

先前一度領先的前立憲民主黨領導人，如岡田勝也（三重縣第三選區）、泉健太（京都府第三選區）和小川純也（香川縣第一選區），以及尋求連任第20屆的岩手縣第三選區小澤一郎，如今要嘛被自民黨候選人縮小了差距，要分嘛被反超，使得選情異常膠著。

這次，中道改革連合採取了支持立憲民主黨候選人，而公明黨則退出部分選區的策略。然而，在公明黨候選人在2024年眾議院選舉中贏得的四個選區，執政黨候選人要嘛領先，要嘛勢均力敵，因此並未達到預期效果。

由於中道改革連合成立到選舉準備時間短，且套一位公明黨官員語的說法，「黨名尚未完全確立」，因此關鍵在於最後階段的改進。

