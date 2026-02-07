日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線

[Newtalk新聞] 日本今（8）日舉行眾議院提早大選。《日本經濟新聞》稍早指出，執政黨和在野黨屏息注意投票結果4組不同數字所將帶來的命運。

（1）233席：眾議院通過的預算和法案數量

在選舉宣布之前，執政聯盟擁有232個席位，其中自民黨198席，維新黨34席。再增加一個席次即可達到多數目標。在選舉後的特別國會會議上，首相必須獲得眾議院多數席位才能繼續留任。

即使預算案被參議院否決，它也會自動獲得通過。這將使政府更容易推進其標誌性政策，例如首相提出的「負責任的積極財政政策」。

即使執政黨在眾議院獲得多數席位，在參議院仍將是少數黨。法案需要參議院反對黨的支持才能通過。

如果執政黨失去多數席位，首相高市早苗的未來很可能岌岌可危。 高市於1月27日重申，如果執政黨未能獲得多數席位，她將「辭職」。

（2）243個席位：壟斷常務委員會主席

如果執政黨獲得243個席位的「穩定多數」，國會的運作將更加順暢。他們將確保在所有常設委員會中佔據半數席位，並壟斷主席職位。

預計2026財政年度預算提案將在選舉後召開的特別國會會議上進行審議。此前，負責審議預算提案並就廣泛議題展開辯論的預算委員會主席一職一直由在野黨成員擔任。

如果執政黨這次能夠獲得穩定的多數席位，理論上可以從在野黨手中奪回該職位。高市早苗在3日於埼玉市發表的講話中表達了不滿，他說：「就連預算委員會主席都是在野黨成員，無論有多少部長舉手，最終都落到我頭上。」

（3）261席：執政黨單獨通過法案

261席的「絕對穩定多數」也是一個基準。這將使執政黨更容易單獨掌控國會的運作。自民黨在2021年眾議院選舉中便曾獲得了絕對且穩定的多數席位。

執政黨若掌握261席，還將確保在所有委員會中佔據多數席位。執政黨可以僅憑自身成員就通過法案，即使沒有委員會主席的批准。

（4）310個席位：可以修憲、重新通過參議院否決法案

310個席位是眾議院465個席位中的三分之二。除了可以重新通過被參議院否決的法案外，這也滿足了在眾議院發起全民公投以修改憲法的條件。

過去，在2005年的「郵政解散」和2014年的「安倍經濟學解散」期間，執政聯盟都贏得了超過310個席位。自民黨從未單獨贏得超過310個席次。

其他各黨的目標

日本立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革聯盟」的目標是成為眾議院第一大黨，贏得最多席次。該聯盟共同黨魁野田佳彥11日在東京的一次街頭演講中表示，他「願意根據眾議院選舉結果承擔責任」。他承認，「如果一加一不等於二，那就是失敗」。另一位共同黨魁齊藤鉄夫在BS富士電視台的節目中也談到了獲勝目標：「我們的目標之一是超越目前的席位數量。」並補充道：「我們理應為選舉結果承擔責任。」

國民民主黨的目標是贏得51個席次和900萬張比例代表制選票。該黨若擁有 51 個席位，可以獨立提交對內閣的不信任動議和涉及預算的法案。

共產黨寄望比例代表制選票能開得漂亮、令和新選組期待能突破選前的8席、參政黨希望能維持30席以上、保守黨想要有10席以上、社民黨渴望拿到3席、未來團隊期許自己能擁有5席以上。

