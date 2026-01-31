日本大選》民調：支持高市內閣與已決定投票者7成會票投自民黨
[Newtalk新聞] 日本將於9天之後舉行眾議院提早大選。根據「日本新聞網TBS」（通稱「JNN」）的最新民調，自民黨可望單獨過半，高市早苗的人氣讓自民黨在無特定黨派認同的選民之間也高居第一。
「日本新聞網TBS」於1月28日和29日進行了為期兩天的調查，並結合訪談對早期階段進行了分析，結果顯示自民黨可能得到的席位約在208到296席之間，將從選前的198席大幅成長。聯合日本維新會可能獲得29到37席，與選前的34席差異不大。最大反對勢力立憲民主黨與和自民黨分道揚鑣的公明黨選前加起來共172席，這兩黨合組的「中道改革連合」在這次選舉中可能萎縮剩下84到161席。
「日本新聞網TBS」新聞部選舉總部記者本杉美樹分析，這個趨勢最重要的一點是高市內閣的支持率很高。
根據該媒體的初步調查結果，在回答「我支持高市內閣」和「我已經決定投票給誰」的受訪者中，超過70%的人計劃投票給自民黨候選人。
這種趨勢不僅限於自民黨支持者；獨立選民中也出現了類似的趨勢。
兩年前的眾議院選舉中，立憲民主黨是獨立選民中最受歡迎的選擇。然而，在這次最新的調查中，自民黨成為獨立選民中最受歡迎的選擇，這表明高市的支持率和氣勢都非常強勁。
至於反對黨則處境艱難，新成立的「中道改革連合」也難以取得進展，造成了較為棘手的局面。其中一個原因是各在野黨之間的競爭。例如，「中道改革連合」和國民民主黨在289個選區中的46個選區展開競爭，兩黨均派出候選人。
此外，「中道改革連合」前身之一的立憲民主黨，曾與日本共產黨進行部分選舉合作。然而，自從更名「中道改革連合」為以來，與日本共產黨的選舉合作並未取得預期成果，這也是目前情況不明朗的原因之一。
而且，由於反對黨的選票分散，自民黨的支持率似乎也相對上升。本杉美樹分析，「中道改革連合」表現不佳的原因，關鍵在於公明黨支持者的投票意向。
JNN查看了「公明黨」支持者的投票偏好，發現只有約40%的人選擇了「中道改革連合」，約40%的人選擇了「未定」，而選擇「自民黨」的僅略高於10%。
根據以往選舉的分析，公明黨支持者往往很早就決定要投給誰。因此，約40%的「未定」選民比例相當高，對公明黨支持者而言，這一結果顯示「中道改革連合」的理念尚未深入人心。
國際資訊期刊《ォーサイト》（Foresight）前總編堤伸輔認為，「中道改革連合」和整體選舉結果將很大程度上取決於公明黨支持者的投票去向。上次公明黨支持者與自民黨候選人合作並在單一選區投票時所建立的關係，如今還能維持多久？這種關係是牢固的，還是無可避免的？這將決定約40%的「未決」選民的投票意向，並對選舉結果產生重大影響。
高市早苗領導的執政黨獲得261個席次的「絕對穩定多數」的可能性越來越大。本杉美樹分析，如果執政黨獲得261個席位的絕對穩定多數，它將在所有常設委員會中佔據多數席位，並壟斷委員會主席職位。壟斷委員會主席職位的好處在於，主席可以控制議程和議事節奏。這意味著他們可以推進本黨的關鍵政策，或者反過來，加快不利議題的進展，並加強推進難度，從而可能減輕政治損害。
除了自民黨之外，參政黨和「未來團隊」（チームみらい）預計也將取得顯著進展。雖然在選區制中獲勝可能有些困難，但「日本新聞網」預測參政黨將贏得7-14席，未來團隊將在比例代表制中贏得3-8席。
另一個值得關注的領域是獨立選民的支持。根據「日本新聞網」的早期調查結果，在表示會投票給參政的選民中，約有四分之一（27%）是獨立選民。而對於未來團隊，約有一半（46%）是獨立選民。
本杉美樹認為，獨立選民最容易受風向影響，也最容易受到人氣左右。
參政黨在社群媒體上給人一種「空中作戰」的印象，但其地方議員人數也在增加。他們在各地設有地方組織和分支機構，一直以來都採取務實穩打的競選策略。這次，他們在182個選區都推出了候選人。雖然有些選區競爭激烈，但預計他們只要在每個選區都努力爭取，就能獲得比例代表票，大幅增加席次。
同時，新成立的「未來團隊」也備受期待，被認為能夠吸引搖擺選民。本杉美樹指出，搖擺選民和獨立選民的支持立場可能會在整個競選過程中發生變化，因此未來一周半的情況將發生顯著變化。
