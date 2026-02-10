日本大選》美智庫學者：日本民眾不再怕「鷹派言論」使得自民黨大勝

高市早苗成功打破日本人民對於自民黨的刻板印樣 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本前（8）日舉行眾議院大選。高市早苗帶領的自民黨獲得戰後史無前例的席位。《每日新聞》引述美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 高級顧問兼日本主任苟維拉（Kristi Govella），指出自民黨取得壓倒性勝利的原因，是日本民眾不再普遍擔心「鷹派言論」。

苟維拉指出，這次日本眾議院選舉的結果，一方面是高市早苗備受期待，尤其是在年輕選民中獲得了支持，另一方面則是中道改革連合的支持率下滑。單憑高市早苗的人氣，或許就能使選情更加膠著，但中間派政黨自身支持基礎的鞏固不足，最終卻助長了自民黨的崛起。

正如在最近一次全國大選中取得長足進步的參政黨所展現的那樣，許多對現有政黨感到疏離的年輕人對現狀感到不滿。

苟維拉指出，高市早苗成功塑造了與以往自民黨總裁截然不同的形象。身為日本第一位女首相，她與美國總統川普的會晤以及與韓國總統李在明的擊鼓互動，都給人留下了新領導人的深刻印象。儘管她尚未取得任何實質政績，但她作為日本美好未來的希望之星的潛力已贏得廣泛支持。

隨著日本周邊國際情勢日益動盪，民眾也密切關注日本的外交政策。政府對中國日益增長的經濟脅迫以及與美國政府的貿易談判的回應，都將對日本經濟產生影響。起初，人們曾擔心首相參拜靖國神社等活動會惡化與鄰國的關係，但自從她擔任首相以來，其冷靜評估國際形勢，並在言行上兼顧國家利益，給人留下了務實領導人的印象。

苟維拉指出，日本人幾十年前對鷹派言論會更加謹慎。然而，隨著公眾對安全危機的認識不斷加深，政黨在競選期間通過反對加強國防能力來爭取民意支持變得越來越困難，中道改革連合黨魁野田佳彥此前曾認為安保立法違憲，如今卻改變了立場，這便是明證。

自民黨尚未完全消除公眾對其秘密基金醜聞以及與世界和平統一家庭聯合會（前統一教會）關係的疑慮。然而，在高市早苗的帶領下，選民對自民黨的正面預期似乎超過了負面情緒。

對比之下，中道改革連合的混亂讓支持者感到困惑。

中道改革連合是在選前突如其來成立的，但立憲民主黨和公明黨未能完全協調其基本政策，令支持者感到困惑。立憲民主黨在安保法案問題上的立場轉變以及與受創價學會支持的公明黨的合併，引發了其傳統支持者的疑慮，甚至連此前一直保持著鮮明少數黨身份認同的公明黨支持者也感到動搖。

日本民眾對前民主黨執政時期（2009-2012）的動盪記憶猶新，因此有人質疑，現在是否是政府更迭的適當時機。

日本的政治局勢瞬息萬變。一年前，恐怕鮮有專家能夠預料到，日本將迎來首位女首相、聯合政府架構的調整，以及立憲民主黨和公明黨組成新黨。隨著自民黨日漸式微，人們的關注點在於，執政黨這次的壓倒性勝利是否標誌著一個轉捩點，能夠帶來政治的穩定。

苟維拉提醒，高市內閣還是得面對不穩定風險。

展望未來，高市早苗將負責落實備受矚目的國內外政策，包括應對物價上漲、增加國防開支以及兌現日美關稅談判協議中承諾的5500億美元（約合新台幣17.35兆元）對美投資。若在這些政策上出現任何失誤，都可能導致政府和執政黨的支持率下降，進而引發政治動盪。

苟維拉提醒高市早苗，下個月訪問美國期間，她需要提醒計劃於4月訪問中國的川普，日本作為安全和經濟夥伴的重要性，以及維護台海地區的和平與穩定符合日美兩國的共同利益。

苟維拉認為，日本不應被動地回應外界對日本的要求，而應積極影響美國政府，從而塑造日美關係的走向。與志同道合的國家合作，以符合日本國家利益的方式塑造未來的區域和國際體系，也至關重要。

