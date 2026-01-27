日本大選》自民黨可望贏回保守選民 在37個選區公明黨票是挑戰

自民黨這次氣勢旺盛 圖：翻攝自自民黨廣報的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本眾議院已於昨（27）日解散，下個月8日提早大選。《每日新聞》稍早報導，自民黨對保守選民回歸充滿信心，但九州、山口和沖繩眾議院選舉中公明黨的選票對其構成衝擊。

《每日新聞》於24日至25日進行的全國民調顯示，高市早苗內閣的支持率較一個月前的調查結果下降了10個百分點，但仍高達57%，超過了石破茂內閣在上次選舉前的46%。一位前自民黨成員評論道：「感覺保守派選民正在回歸。」

然而，公明黨脫離聯合執政仍將對自民黨造成打擊。預計每個選區將失去公明黨約1萬至2萬張選票。這些選票很可能流向由公明黨與立憲民主黨最近合組的「中道改革連合」。

報導指出，自民黨歷來在九州、山口和沖繩（共37個選區）佔優勢。在上屆選舉中，自民黨在九州、山口和沖繩的37個選區中的36個選區推出了候選人，福岡縣第9選區除外。儘管石破茂內閣就職後不久國會即解散，導致當時的執政聯盟自民黨和公明黨失去多數席位，但自民黨仍贏得了22個選區，得票率超過60%，並在山口縣和熊本縣全部7個選區全部獲勝。

自民黨此次在這37個選區全都派出候選人。他們寄望高市早苗的人氣，期待保持2024年得到的席位並增加，而反對黨則力圖大幅削減其席位。許多因素可能會以複雜的方式影響選舉結果，包括首相高市早苗的支持率、新成立的「中道改革連合」的影響，以及在歷屆全國選舉中勢頭強勁的國民民主黨和參政黨的支持者趨勢。

這次，「中道改革連合」在九州、山口和沖繩推出了20名候選人，與立憲民主黨上次推出的21名候選人數幾乎相同。雖然立憲民主黨上次贏得了7個選區，但他們的目標是取得更好的成績。在上屆選舉中，自民黨候選人在山口縣第二選區和沖繩縣第三選區以微弱優勢擊敗了立憲民主黨候選人，這可能會對本次選舉產生影響。

在近期眾議院和參議院選舉中席位大幅增加的國民民主黨，此次將在九州、山口和沖繩的11個選區推出候選人，比上次選舉的5個選區翻了一番。除沖繩第四選區外，該黨已將候選人分為中間派和獨立派兩派，並將與自民黨展開角逐。

在上次參議院選舉中取得重大進展並成為「風暴中心」的參政黨，在九州、山口和沖繩參選選區從上次的20個增加到這次25個。預計該黨將與自民黨爭取保守派選票，並可能對自民黨候選人的勝負產生影響。

自民黨的新執政聯盟夥伴－日本維新會，這次將在8個選區推出候選人，較上次選舉的17個選區大幅減少。在福岡第11選區，也就是九州唯一一個擁有席位的單席選區，該黨將再次與一位擁有內閣大臣經驗的自民黨議員競爭。

此外，共產黨將在15個選區推出候選人，令和新選組將在2個選區推出候選人，社會民主黨將在5個選區推出候選人。

