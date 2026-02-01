日本大選》自民黨選285區可望贏200個 中道黨只在8選區領先

高市早苗的人氣成功使得自民黨候選人增加支持 圖：翻攝自高市早苗後援會的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本即將在7天之後舉行眾議員提早大選。根據《讀賣新聞》進行的民調顯示，自民黨在其參選的285個選區中，有129個選區領先，並有望在約200個選區贏得席位。最大反對勢力立憲民主黨與脫離聯合執政的公明黨所組成的「中道改革連合」則尚未展現出「新黨效應」，其所推出的候選人在與自民黨競爭的200個選區中，僅在8個選區領先。

《讀賣新聞》1月進行的全國民調顯示，高市內閣的支持率為69%。大多數自民黨候選人都獲得了超過一半內閣支持者的支持，從而提升了支持率。

與自民黨合作的日本維新會在其大本營大阪表現強勁，但在其他地區則欠缺氣勢。該黨部分高層與自民黨勢均力敵，但並未像自民黨那樣享有執政黨效應。在接受媒體採訪時，維新會黨魁吉村洋文表示：「維新會作為推動改革的加速器，執行改革計畫至關重要。」該黨希望提升自身作為改革推動力量的影響力。

由日本立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革連合」在全國多個選區都面臨困境。 目前尚不清楚這個新政黨所依賴的組織支持票能有多少轉化為單一選區的選票。該黨許多候選人的競選策略都基於立憲民主黨的聯盟票和公明黨的選票（後者由創價學會支持），但一位資深候選人坦言：「我們不知道能否獲得預期的選票。」

這次，中道改革連合在公明黨上次贏得席位的4個單席選區都推出了候選人，但無論在哪個選區，他們都處於劣勢或與只與自民黨候選人難分伯仲。中道改革聯合聯席主席野田佳彥在接受《讀賣新聞》採訪時表示：「我們剛成立，所以目前的挑戰是如何讓民眾記住我們的新黨名。」這表明他打算集中精力爭取捲土重來。

此外，中道改革連合、國民民主黨、日本共產黨和令和新選組在約170個選區彼此競爭，反對黨的增加也對自民黨有利。

根據《讀賣新聞》進行的眾議院選舉早期民調顯示，自民黨在比例代表制選舉中也表現出色。與2024年上次眾議院選舉贏得的59個席位相比，自民黨此次席位大幅增加，預計將與2021年（72席）的席位持平，當時自民黨保持了絕對多數席位。

自民黨已鞏固了約50%的內閣支持者，並獲得了約10%的獨立選民支持，而超過50%的獨立選民尚未決定投票對象。儘管自民黨在獨立選民中的支持率通常落後於其他反對黨，但其在選舉初期階段的支持率與中間改革聯盟大致相當。此外，自民黨也吸引了約10%的日本維新會支持者。

與自民黨形成鮮明對比的是，日本維新會的席次預計將從上次選舉的15席減少，甚至可能跌至個位數。

中道改革聯盟在比例代表制選舉中也難以取得進展。該黨的席次總數很可能低於立憲民主黨和公明黨在上次選舉中贏得的64席。與單一選區選舉一樣，該黨也沒有因選區合併而擴大支持率的跡象。從全國11個選區來看（除四國以外），該黨的席次總數很可能低於立憲民主黨和公明黨的總和。

《讀賣新聞》指出，儘管中道改革連合加強了對高市早苗內閣的對抗力道，但僅獲得了不到50%的反對內閣的選民支持。反對黨之間的激烈競爭也造成了一定影響，使其無法完全吸收批評內閣的選票。另一個問題是如何爭取年輕選民的支持，18至39歲選民的支持率仍只有國民民主黨的一半左右。

預計國民民主黨將贏得與上次選舉相同的席次（17席）。在選舉初期，尚未出現像2024年眾議院選舉或去年夏季參議院選舉那樣的突破性進展。

在反對黨中，參政黨和未來團隊（チームみらい）的席位可能會有所增長。參政黨的席位可望比上次選舉的3席大幅增加。該黨在單一選區推出了182名候選人，人數在所有反對黨中排名第二，這一事實似乎提升了其在比例代表制選舉中的支持率。未來團隊在年輕人中的支持率有所上升，已在東京選區贏得兩個席位，並正力爭第三個席位。此外，該黨還計劃在北關東、南關東、東海、近畿和九州選區贏得席位。

