日本大選》華郵社論：高市早苗大勝表明抗中在政治上是有利的

日本內閣總理大臣高市早苗的抗中政策贏得人心 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本昨（8）日舉行眾議院提早大選。自民黨囊獲316席，一黨就取得2/3的席位，足以將參議院否決的法案復活，並且可以推動修改和平憲法，讓日本邁向正常化國家。《華盛頓郵報》稍早以社論指出〈日本首相大獲全勝，對美國來說也是好消息：高市早苗的勝利表明，對抗中國在政治上是有利的〉。

《華郵》社論指出，在東京經歷了多年萎靡不振的領導之後，日本首相高市早苗憑藉其雄心勃勃的改革計劃贏得了民意授權。她的成功對美國來說是個好消息，而現在華府可以幫助她成功。

廣告 廣告

《華郵》社論指出，高市苗支持在日本大規模擴充軍備。除了將國防開支提高到至少佔國內生產毛額2%之外，她還承諾擴大攻擊性軍事能力並解除致命武器出口禁令。這次大選的壓倒性勝利使她在國會中擁有絕對多數席位，甚至可能使她有機會廢除二戰後寫入日本憲法的和平條款。

如果她的競選綱領獲得通過，日本將能夠承擔更多對抗中國的安全責任。高市早苗首相週日確認了她將於3月19日訪問華盛頓的計劃，並盛讚美日同盟的「無限」潛力。

社論指出，這場選舉的結果反映出日本民眾日益認識到北京構成生存威脅。高市早苗與中國獨裁者習近平針鋒相對，直言攻擊台灣將直接威脅日本，此舉贏得了民眾的支持。

中國則以軍事威脅、代價高昂的經濟抵制和過激的言辭予以回應。隨著中共限制海鮮進口、打擊旅遊業並威脅限制關鍵礦產出口，日本官員和投資者紛紛懇求高市早苗讓步，但她拒絕了。

如今大選塵埃落定，高市首相面臨的最大挑戰將是為擴張性經濟計畫籌集資金。她希望透過大量支出刺激日本長期停滯的經濟，但激進的產業政策可能會使日本的債務負擔達到不可持續的水準。

《華郵》社論提醒高市首相，過去緊縮的預算或許矯枉過正，但若揮霍無度卻有可能破壞她承諾的軍費投資。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數

輾壓在野黨! 高市早苗率自民黨奪316席、眾院單獨突破2/3戰後首見