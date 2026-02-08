日本大選》號稱中道卻是一群不受歡迎的左翼 最大反對黨慘敗

[Newtalk新聞] 日本昨（8）日舉行眾議院提早大選，由最大反對勢力立憲民主黨和脫離聯合執政的公明黨所合組的「中道改革連合」從選前的167席銳減到49席，慘敗收場。日本大學教授西田亮介稍早分析「中道改革連盟」崩盤的原因，除了倉促成軍時不我予之外，號稱「中道」卻被看穿是一群「不受歡迎的左翼人士的聚集地」也是關鍵。此外，只知反戰卻對於如何在動盪的局勢中保衛國家安全欠缺論述，亦讓人難以信任。

《每日新聞》報導，西田亮介認為「中道改革連合的每一步都適得其反」。不可否認，該黨從成立到選舉的時間間隔很短，不到一個月，這對他們非常不利。

廣告 廣告

然而，他分析更重大誤判是，中道改革連合雖然號稱「中右力量的聯合」，事實上卻被視為「不受歡迎的左翼人士的聚集地」。在社群媒體上，它被嘲諷為「中央革命同盟」。

雖然一度有傳言指出一些自民黨前成員將加入這個中右翼政黨，但最終並未成真。一位曾表示有意加入但被國民民主黨開除的前成員以獨立候選人的身份參選。最終，唯一加入該黨的其他政黨成員是少數反對黨令和新選組和社會民主黨的前成員。

西田亮介說：「這個黨名聽起來不好聽，而且他們選擇的縮寫會給人留下左翼負面印象。」他指出，「中央改革連合」這個名字尤其在社群媒體上遭到嘲諷。

根據社群媒體分析工具Meltwater的數據，從1月16日黨名公佈到本月7日，推特上共有245萬條包含「中革連」一詞的推文，這個詞會讓日本人聯想到左翼極端組織「中核派」（革命的共產主義者同盟全國委員會）。

在政策方面，西田認為中間黨綱領中提出的「務實的外交和國防政策」未能真正落實。對於那些在街頭競選反對戰爭的候選人，他表示：「每個人都反對戰爭。但隨著我們周圍的安全環境日益嚴峻，選民們感到一種模糊的不安。他們缺乏一個清晰、系統的解釋：『我們將堅定捍衛國家安全，但我們不會發動戰爭。』」

至於中道改革連合提出的設立新的政府附屬基金以資助「永久性食品零消費稅」的提議，西田指出：「這並非不可能的政策，但幾乎不可能立即實現。」他補充道：「這讓我想起了前民主黨政府未能實現其競選綱領的失敗。」

西田認為，自民黨在2024年上次眾議院選舉中失去少數派政府後形成的多黨政治​​格局，隨著自民黨此次的壓倒性勝利而「終結」。

他強調：「近來，各黨派競相迎合民眾對政治的不滿，越來越多的黨派開始動搖。」此外，他還指出，重建自由力量的唯一途徑是「增強自身實力，包括透過地方活動和利用社交媒體。我們應該藉此機會吸取教訓。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數

輾壓在野黨! 高市早苗率自民黨奪316席、眾院單獨突破2/3戰後首見