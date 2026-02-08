日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了

政治中心／林奇樺報導

王定宇指出，日本大選，日本人用選票讓「親中政黨out」。（圖／翻攝自王定宇臉書）

日本8日舉行眾議院選舉，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。

王定宇昨日晚間分享日本媒體出口民調的預估席數，他先是驚訝表示「這個數字是真的嗎？簡直是夢幻到難以置信」，接著又表示高市早苗領導的自民黨和維新會所拿下的席次遠遠超過修憲所需的三分之二席次。

他也提到，有人說日本沒有親中共的藍白政黨，但這個說法並不準確，日本也是有類似藍白的政黨，「只是…日本人民用選票做出選擇，親中政黨out！」他也指出，不久前宏都拉斯的國會大選，親中的候選人全部落選，真的是從多數黨變成零席。最後更呼籲「2026、2028就換我們台灣人做決定了」！

此次眾院大選，自民黨與日本維新會的席次超過總席次的2/3，意味即使參議院否決法案，眾院仍可以再度表決成立，對高市內閣來說，未來推動政策將更加順暢，也更有利於主導修憲，而高市也預計將在2月18日所召開的特別國會中，再次獲得指名為首相。

事實上此次眾院大選期間，高市早苗所到之處都颳起了高市旋風，甚至推出的30秒競選影片，在短短9天就突破1億觀看，足見其高支持率，連帶拉起了自民黨的選情，此次自民黨大獲全勝，其功不可沒。就有日媒分析，日本政壇未來可能形成「高市獨強」的局面。

