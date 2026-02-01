日本大選》逆轉多年低投票率 逾7成選民「一定會去投票」

高市早苗炒熱了整個選情。 高市早苗

[Newtalk新聞] 日本將於本月8日舉行眾議院提早大選。這場36年來首次在隆冬舉行的選舉，降雪和嚴寒天氣會如何影響投票率，是許多評論家關切的重點之一。根據《朝日新聞》稍早公佈的最新民調，這次大選不但不會因低溫讓投票率雪上加霜，反而可能一舉逆轉30多年來的低投票率。

《朝日新聞》於1月31日至2月1日聯合開展了一項關於眾議院選舉情況的民意調查。結果顯示，72%的受訪者表示「一定會參加」即將舉行的眾議院選舉，19%表示「如果可以的話，我想參加」，7%表示「不會參加」。

依年齡層分析「一定會去投票」的選民比例，70歲以上為79%，60多歲為80%，50多歲為76%，40多歲為72%，30多歲為65%，18-29歲為51%。整體而言，所有年齡層的投票率均與上屆眾議院選舉持平或更高。

日本的投票率在1955年高達75.84%，1990年平成時代的首次選舉投票率也達到了73.31%，但此後從未超過70%。自2012年以來，投票率一直維持在50%左右。上次在2024進行的眾議院大選的投票率也只有53.85%，是二戰以來第三低的投票率。

近年來投票率呈下降趨勢，人們擔心降雪和寒冷天氣可能會進一步阻礙選民前往投票站。

除了降雪等因素外，距離上次選舉僅過去一年零三個月也令人擔憂，人們擔心選民的投票熱情可能不如以往。

然而《朝日新聞》的最新調查結果顯示，日本選民此次逆轉多年來的低投票率。

