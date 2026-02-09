日本大選》除了自民黨壓到性大勝外 「這黨」靠「中道」借殼上市成另類贏家

前公明黨代表、中道改革聯合共同代表齊藤鐵夫。 圖 : 翻攝自齊藤鐵夫x

[Newtalk新聞] 日本昨（8）日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次，使得高市早苗成為本次大選最大贏家。反倒是改選前最大在野黨「中道改革連合」則遭遇史前性慘敗，不少黨內大咖都在這次大選落選。然而，「這黨」則靠「中道改革連合」之殼，不但保住選前多數席次，甚至其當選席次還比改選前來得多，成了這次大選中另類贏家。

根據《NHK開票速報》，截至台北時間8時35分，自民黨在眾院選舉中取得316席，與自民黨共組聯合政府的日本維新會則取得36席，兩黨相加起來總共取得352席，其席次數量可單獨提出憲法修正案。反倒是第二大黨「中道改革連合」從改選前167席，大幅下降至49席，包括前首相枝野幸男、「中道改革連合」共同幹事長安住淳、以及前日本眾議院副議長海江田萬里等黨內大咖皆在這次大選落敗。

雖然「中道改革連合」在這次大選中，因「高市炫風」遭遇史前性挫敗。不過根據《日經新聞》等多家日媒報導，在「中道改革連合」當選席次中，前公明黨議員共佔28席，而這數量甚至比上屆大選中公明黨取得24席還增加4席，成爲本次眾院改選「另類贏家」。

造成此現象則需回顧「中道改革連合」成立歷史，選前最大在野黨「立憲民主黨」與退出與自民黨聯合政府的「公明黨」為了應對突如其來眾院改選，決定兩黨在眾院層次合併共組新黨「中道改革連合」，以應對來勢洶洶自民黨。而根據兩黨協議，原公明黨議員則全部轉戰比例代表區，並排名比原「立憲民主黨」議員前面，使得原「立憲民主黨」議員縱然在小選區落敗，也因排序問題無法藉此「敗部復活」。

雖然「中道改革連合」在眾院共組新黨，不過在參院以及地方層面，立憲民主黨與公明黨仍維持原政黨狀態。隨著「中道改革連合」在此次眾院選舉中遭遇慘敗，未來是否將再度改組、甚至走向解散，也成為選後另一個重要觀察焦點。

