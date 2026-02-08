日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉

[Reuters]

日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。

日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。

這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。

現在，日本選民將決定這次是否能翻盤。

「這次最大的不同在於，她的媒體民調支持率遠遠高於前幾任首相。」亞洲集團（The Asian Group）日本實務資深顧問西村倫太郎（Rintaro Nishimura）分析道。

「政治常識告訴我們：支持率高的時候，就是最適合解散國會的時機。」他向BBC解釋。

事實上，自去年10月上任以來，高市早苗並非靠具體政策或立法，而是憑藉出色的政治表演牢牢佔據媒體版面。

高市在當選演說中喊出的「工作、工作、再工作」口號，強化了她充滿活力、永不懈怠的領導形象。

短短三個多月，她已打造出極高曝光度的公眾形象：接待多位外國元首，包括上任僅一週就迎接美國總統特朗普（Donald Trump，川普）到訪。兩人在橫須賀的「喬治·華盛頓號」航母上同框時，高市早苗高舉雙拳，特朗普則對她讚譽有加。

就在2月投票前兩天，特朗普更公開背書：「高市已經證明自己是一位強大、有智慧且真正愛國的領袖。」

此外，她還意外與訪日的韓國總統一起打鼓演奏電影《KPop惡魔獵人》中的歌曲《Golden》，以及與義大利總理的自拍合照——這些病毒式瞬間都展現出自信與動能，讓她徹底擺脫前任首相常見的沉悶刻板形象。

「現在瀰漫著一股正面氛圍：她是日本史上首位女性首相，外交表現亮眼，支持率經常落在60多％甚至高達70％。」神田外語大學講師傑弗里·霍爾（Jeffrey Hall）表示。

霍爾向BBC補充稱，這種形象還得到大量保守派網路用戶與社群影響者的強力支持，「幾乎每天都有正面呈現高市的貼文在網路上爆紅」。

「只要一登上X，演算法就會不斷推送對她極為正面的影片。」

高市早苗也成功鞏固自民黨保守派基本盤，重新喚醒沉睡已久的修憲目標，並強調傳統價值觀。

「她把自己定位成帶領自民黨回歸保守本質的領袖。」西村向BBC指出，「這不僅在黨內長老中引起共鳴，也深深打動了自民黨的基本盤。」

除了保守派，她還以過去日本領袖難以想像的方式吸引年輕選民：她的手提包與粉紅色筆竟意外成為時代象徵。

「年輕人對她的確有吸引力。」霍爾解釋。

「日本年輕人通常最疏離政治，但高市在部分年輕族群中獲得近似偶像或明星般的地位。」

他尚提到媒體報導的「sana-katsu」（類似偶像粉絲的狂熱追星行為）現象。

這種個人魅力轉化為穩定的高支持率，日本放送協會（NHK）與其他主要媒體民調顯示，支持率長期維持在50％至60多％之間。

不過，上智大學政治學副教授中野晃一（Koichi Nakano）向BBC分析，雖然提前大選宣布時曾引發不滿，但自民黨如今明顯搭上首相的高人氣順風車。《朝日新聞》最新調查顯示，自民黨有望大幅超越233席的多數門檻，在2月8日的眾議院選舉中贏得壓倒性勝利。

「如果黨贏得漂亮，很多議員會心存感激。過去的醜聞將被洗刷，他們也會變得更聽話。」

兩年多前爆發的政治資金貪腐醜聞，讓數十名自民黨議員因私吞政治募款數百萬美元而遭調查，激怒民眾，最終導致該黨在2024年大選失去多數席次。

不尋常的選舉時機

在野黨批評這次選舉時機極不恰當，認為提前投票延遲了抗通膨措施、推遲2026年度預算審議，還增加地方政府的行政負擔。

霍爾指出，主要動機在於國會席次計算。他說：「高市選擇此時解散國會的主要目的，是要奪回議會多數，讓新的預算委員會由自民黨或其聯盟夥伴擔任主席。」

這樣就能讓預算案在沒有在野黨的嚴格監督下順利通過。

事實上，投票適逢嚴冬，日本北部多地遭遇大雪，令人擔憂天氣會影響投票率。去年石破茂上任不久後隨即提前大選的失敗教訓，仍籠罩在執政黨頭上。那次選舉慘敗，自民黨失去眾議院多數，是數十年來最糟糕的結果之一。

「石破當時解散國會時，民眾非常憤怒。」中野教授表示。

「當時金融醜聞還高懸頭上，生活成本壓力也極大。這次她成功把自己與那個形象切割開來。」

不過中野仍認為這是高風險策略：「高市靠與黨內沉悶形象切割來製造人氣。但選舉最終還是看政黨，而非個人魅力。這就是危險所在。」

今年冬天，日本各地暴雪已造成數十人死亡，道路也被阻斷。 [Getty Images]

國防、中國與日益緊張的局勢

上任以來，高市早苗外交動作頻頻，但也徹底激怒日本最大貿易夥伴——中華人民共和國。她公開表示若中國攻擊台灣，日本可能採取軍事回應，且拒絕收回發言，導致雙邊關係急劇惡化。

中日雙方互提正式抗議，日本警告國民在中國注意安全，北京則勸公民避免赴日。

在日本國內，這場爭議反而強化她的支持度：「她是鷹派、是保守派。」一名85歲選民湯原直彰（Naoaki Yuhara，音譯）向BBC說。

他又說，「當然經濟對民眾很重要，但以我這個年紀，尤其是想到孫子輩，國防才是最重要的事，她真的在認真思考這件事。」

但她的強硬國防立場也讓30多歲的選民春香（Haruka，音譯) 感到憂心。她向BBC說：「我很擔心國防問題。我們不知道錢到底花在哪裡、怎麼花。我擔心他們可能偷偷花在核武或出兵之類的事上。」

「我怕這些事在我們不知情的情況下發生。也許我們正走向不得不捲入某種衝突的未來。」她強調。

西村教授也警告，鷹派立場長期可能反噬：「一旦拿到民意授權，大家會期待她對中國更強硬。但長期緊張恐傷害經濟，進而打擊她的支持率。」

中野則稱，關於中日爭議的公共討論幾乎消失：「媒體有種禁忌……理性討論如何與中國共存，很容易被貼上『綏靖』標籤。」

「熔斷與中國的橋梁，其真正的經濟與安全後果，根本沒被好好討論。」他補充說。

預計大選後，高市早苗將很快訪美，並與特朗普會面。這也是正值特朗普即將與習近平會晤，而東京與北京關係極度緊張之際。

「若得不到特朗普支持，日本可能陷入孤立。」中野警告，「而她與習近平修復關係的可能性，看起來幾乎為零。」

中國大陸是日本最大訪客來源

2025年1至9月旅客統計初步數字反映之狀況

「亞洲與大洋洲主要國家」包括泰國、澳洲、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、印度、中東各國；「美洲」包括加拿大、墨西哥；「歐洲」包括英國、法國、德國、意大利、西班牙、北歐五國、俄羅斯

資料來源：日本國家旅遊局（JNTO）

湯原直彰（Naoaki Yuhara，音譯）很欣賞首相重視國防這一點。 [BBC]

選民關心生活成本問題

雖然對金融醜聞的憤怒已逐漸淡化，但生活成本壓力仍高居選民最關切議題。2025年中稻米價格暴漲震驚全國家庭。這事件雖然發生在高市上任前，但仍持續影響對自民黨的觀感。

2025年底通貨膨脹雖趨緩，但薪資停滯、日圓進一步貶值。

「我以前一週花1萬日圓（約64美元）買菜就夠。」主婦比村加奈子（Kanako Himura，音譯）說。

「現在總是超支。價格上漲、分量縮水，就算價格不變，東西也變少了。」她說。

35歲漫畫家中加健人（Kento Naka，音譯）也向BBC抱怨：「東京房價太高。紙本書現在貴了一倍半，其他東西也一樣。但收入完全跟不上。」

高市承諾增加公共支出、抗通膨措施與減稅，但批評者認為細節模糊。霍爾告訴BBC說「現實是生活成本很可能繼續上升，薪資卻持續低……這也是她急著提前大選的原因之一。」。

「她大概算準經濟不是短期能解決的。如果再拖下去，民眾就會像怪前幾任首相一樣怪她。」霍爾解釋。

其他長期優先議題——武器出口、反間諜法、移民改革——也在選戰中刻意淡化。

觀察家認為，這不是政策優先，而是為了維持高民調而做的戰術選擇。

米價飆升令日本消費者感到震驚。 [Reuters]

在野黨、極右派與經濟陰影

儘管立憲民主黨與前自民聯盟夥伴公明黨組成新中間聯盟，民調仍顯示在野勢力碎片化。霍爾表示「多年來，自民黨一直依靠公明黨的選票支撐。現在自民黨反而靠首相的人氣在支撐自己。」

西村表示，這次選舉被框定為「確定性」與「未知」之間的選擇。他說：「在野黨執政的先例很少，這總是選民腦中揮之不去的疑慮。」

極右派參政黨加劇移民議題辯論，但霍爾認為高市的崛起已削弱其動能。他向BBC分析「自民黨選擇高市的部分原因，就是她是強硬保守派。他們希望她能把民族主義者從參政党拉回來。」

但首相面臨一項艱鉅的任務：既要平衡高齡化社會對移民的抵觸情緒，又要兼顧一個沒有移民就無法維持的經濟。

「日本嚴重缺工，外國勞工對許多產業已不可或缺。若不想讓經濟惡化，她還是得繼續增加移民。」霍爾認為。

無論誰贏得選舉，經濟陰影都將揮之不去。

若高市成功取得多數，停滯薪資、弱勢日圓與生活成本將成為她最迫切、最巨大的挑戰。中野向BBC說「至少會有短暫的蜜月期。」

「但經濟現實很快就會襲來。」他補充說。