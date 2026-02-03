日本大選》高市表態希望取得修憲實力 維護自衛隊尊嚴

高市早苗的人氣成功使得自民黨候選人增加支持 圖：翻攝自高市早苗後援會的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本將於接下來的星期天（8日）舉行眾議院提早大選。領導自民黨的現任內閣總理大臣高市早苗稍早宣示希望修憲，維護自衛隊的尊嚴。

《日本經濟新聞》報導，高市早苗昨（2）日在新潟縣上越市，為眾議院選舉發表競選演說時表示：「我希望進行顯而易見的憲法修正，以維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量。」

高市早苗表示：「遺憾的是，（國會）憲法審查委員會主席來自在野黨。」她指出，執政黨需要增加席位並贏得主席職位，才能推進憲法修正的討論。

日本國會提出憲法修正提案，需要眾議院和參議院全體議員2/3的多數票。自民黨在2024年眾議院選舉中遭遇慘敗，即使是日本維新會、國民民主黨和公明黨三黨的聯合支持，也未能獲得超過2/3的憲法修正提案通過所需的票數。

被高市早苗視為政治導師的前首相安倍晉三，也曾於其第二任期內曾尋求修改憲法。他提出的方案之一是在憲法第九條中明確提及自衛隊。自民黨在本次眾議院選舉的競選承諾中也包含一項聲明，即「將就包括明確提及自衛隊在內的四項憲法修正案向公眾做出詳盡解釋」。

