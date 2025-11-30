生活中心／綜合報導

許多人到大阪的勝尾寺，都會買個達摩來祈願。之前被人發現，不少台灣旅客祈福後，就把達摩擺在地上，大家接力創造，排出愛台形狀。寺廟發現後，還用圍籬保護起來。沒想到卻觸碰小粉紅敏感神經，就有疑似中國籍遊客，不滿台灣形的達摩，違規闖入破壞，讓人超傻眼。

上百個紅通通的小達摩，在日本勝尾寺，排出愛台形狀。像是大小台灣地圖，旁邊還有TW縮寫，下面再放上，ILOVEYOU。耗時兩個月，台灣旅客接力創作，一度因廟方整修地板，被打亂，11月初，十多名台灣人，又重整復原後，廟方出動圍籬守護。台日友好團結，卻沒想到，讓小粉紅，玻璃心碎。

日本大阪勝尾寺"愛台達摩大軍" 疑中國遊客闖入破壞

耗時兩個月，台灣旅客接力創作（圖／民視新聞）





一名操著中國口音的女子，路過此地，像是有什麼深仇大恨，緊盯台灣達摩。一旁親友想將她拉離開，卻遭女子用力甩開手。下一秒，女子果然，不懷好意。

女子逕自跨越圍籬，直接動手把排好的達摩，丟到一邊。從字到地圖，無一倖免。一旁親友面露無奈，幾度勸阻，喚不回女子，一絲理智。台灣旅客目擊一切過程，女子走後，TW已經看不清楚，台灣的中部地區，也空了一大塊。





日本大阪勝尾寺"愛台達摩大軍" 疑中國遊客闖入破壞

台籍旅客目睹一切經過（圖／民視新聞）





聲源：目擊台籍旅客（變音）：「當下其實就蠻難過的，因為第一點是我才剛到，甚至還沒開始擺，或是這麼好目睹這個現場，今天如果你的認同，或是跟我們想的方向立場不太一樣，那你是可以在自己的地方評論，或是你就大不了去做一個，你自己開心的達摩地方，就是你不一定要用破壞的方式，去展現你的可能怨氣或是你的立場。」

台灣旅客放上自己的達摩，修補空缺。卻沒想到，女子又折返回來，打算再破壞。消息傳出，網友氣炸。直呼亂碰別人的達摩會厄運纏身。更狠酸中國人不聽習近平的話，還去日本。

日本線旅行社總經理陳健欽：「你有什麼願望要達成的話，就是去請一個達摩，那畫三個眼睛，碰人家的達摩啊，說句實話沒有一個一定的水準以外，那亂碰別人在祈福的達摩，也會自己招來厄運的。」

大阪勝尾寺，以各式各樣的達摩不倒翁聞名，旅客買上一尊，就能祈求勝利及好運。世博期間，廟方還曾舉辦達摩挑戰賽，把台灣國旗印上看板。但中國女子不理智的行為，佛教聖地放肆，引發眾怒。

