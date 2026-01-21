日本大阪市議會拜會邱莉莉議長 盼深化交流展望合作





日本大阪市議會日台議員聯盟會長辻淳子率團，在總統府國策顧問陳天隆陪同下，21日拜會臺南市議會，由邱莉莉議長親自接待。會中辻會長表達，希望未來能與臺南市議會簽訂友好協定，進一步深化雙方實質交流。

邱莉莉議長表示，大阪與臺南同樣以熱情、友善的城市性格著稱，相似的城市氣質讓人倍感親切。她也特別感謝大阪市議會日台議員聯盟長期以來對臺灣的堅定支持，無論是在議會外交、城市交流，或促進民間相互理解與友誼方面，皆發揮了極為關鍵且正向的力量。

辻淳子會長則指出，前年曾與聯盟成員一同造訪臺南，參加台日交流高峰會，當時臺南市議會的熱情接待，以及精心安排的企業參訪行程，至今仍令她印象深刻。她提到，大阪與臺南皆為國內最早發展成形的大型城市，商業蓬勃、城市充滿活力；加上大阪市議會迄今尚未與臺灣任何地方議會簽訂友好協定，因此自接任會長以來，便期盼能促成與臺南市議會締結友好協定，進一步拓展兩市在多元領域的交流合作。

