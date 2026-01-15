日本大阪自由行必訪景點11選！在地人推薦絕美夜景、美食一條街打造大阪不夜城 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: osaka info/HEP FIVE

到大阪自由行旅遊不能只去環球影城！身為日本第二大都市的「大阪」，匯集眾多美食佳餚、購物中心、文化古蹟，還有超多私房景點每個都超好拍，可是許多人出國的首選之一。以下盤點11個「大阪人氣景點」，自由行攻略就看這篇，下次旅遊一定派上用場！

大阪自由行景點推薦1：阿倍野展望台 HARUKAS 300

PHOTO CREDIT: abeno harukas

說到日本夜景聖地，一定不能不提到「阿倍野展望台HARUKAS 300」， 58樓到60樓都能360度零死角欣賞大阪市區風光，隨著白天陽光灑落到黃昏一抹晚霞，最後夜色垂降都各有不同風情，一眼難忘的景緻讓該景點獲得「戀人的聖地」之稱。

【景點資訊】

地址：545-0052 大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1丁目1-43

營業時間：9:00-22:00

Trip.com線上購票

Klook線上購票

KKday線上購票

大阪自由行景點推薦2：勝尾寺

PHOTO CREDIT: katsuoji temple

在IG上引起網友們瘋狂打卡的達摩不倒翁，就在位於大阪箕面市的「勝尾寺」，可說是大阪必打卡的景點，滿山滿谷的達摩不倒翁拍起來壯觀無比，也是許多人認可祈求勝利或是合格很靈驗的寺之一，吸引許多參拜者到訪。

景點資訊

PHOTO CREDIT: katsuoji temple

地址：2914-1 Aomatani, Minoh, Osaka 562-8508日本

參拜時間：平日8:00-17:00，週六8:00-18:00，週日、國定假日8:00-17:00

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

大阪自由行景點推薦3：HEP FIVE

PHOTO CREDIT: HEP FIVE

HEP FIVE是大阪年輕人必去的百貨公司，裡面集結各種潮牌、美食，是新一代逛街聖地，其中還有熱門景點之一「巨型紅色摩天輪」，隨著摩天輪緩緩昇上最頂端，繁華街景一覽無遺，聽說天氣好時還可以眺望大阪城！

景點資訊

PHOTO CREDIT: HEP FIVE

地址：大阪市北區角田町5−15

Trip.com線上購票

Klook線上購票

Agoda線上購票

大阪景點推薦4：梅田藍天大廈 空中庭園展望台

PHOTO CREDIT: osaka info

梅田藍天大廈是另一個大阪指標性的夜景勝地，首先要先經過一整段透明玻璃手扶梯，再來便是360度環形的空中花園，一望無際的精緻超級浪漫，絕對是約會聖地首選，此外梅田藍天大廈如同凱旋門的建築外觀也受到世界級的肯定。

PHOTO CREDIT: osaka info

景點資訊

PHOTO CREDIT: osaka info

地址：大阪市北區大淀中1-1-88

Trip.com線上購票

Klook線上購票

Agoda線上購票

大阪景點推薦5：空庭溫泉 OSAKA BAY TOWER

PHOTO CREDIT: osaka info

一秒穿越回江戶！空庭溫泉是關西規模最大的溫泉主題樂園，館內提供露天溫泉、岩盤浴、足湯、推拿按摩，精心規劃休憩空間打造最療癒的體驗，也有許多拍照點，太鼓橋、千本鳥居、天空庭園等等，非常適合家庭一同前往。

PHOTO CREDIT: osaka info

景點資訊

PHOTO CREDIT: osaka info

地址：大阪市港區弁天1-2-3 Bay Tower North 2樓

Trip.com線上購票

Klook線上購票

Agoda線上購票

大阪景點推薦6：大阪城天守閣

PHOTO CREDIT: osaka info

日本三大名城之一的「天守閣」，代表性的歷史建築遠遠望去就非常壯觀，走進更能體會歷史的歲月歷練，櫻花季和楓葉季時也是熱門景點，許多人都說不來這邊就不算來過大阪！

【景點資訊】

地址：大阪市中央區大阪城1-1

Trip.com預訂行程

Klook線上購票

Agoda預訂行程

大阪景點推薦7：大阪府咲洲宇宙塔展望台

PHOTO CREDIT: Osaka Prefectural Government Sakishima Building Observatory

除了大家熟知的阿倍野HARUKAS 300展望台、梅田藍天大廈，「大阪府咲洲宇宙塔展望台」是當地人推薦的私房景點，登上展望台後可以俯瞰整個大阪港，眺望對岸的天保山摩天輪，人潮沒有那麼多，但一樣可以欣賞浪漫都會夜景。

【景點資訊】

地址：大阪市住之江區南港北1-14-16

營業時間：11:00-22:00（週一公休）

Trip.com線上購票

Klook線上購票

Agoda線上購票

大阪景點推薦8：大阪箕面公園

PHOTO CREDIT: meiji no mori mino park

到勝尾寺打卡完整面達摩不倒翁後，也不要忘了到大阪箕面公園走走！大阪箕面公園中最有名的就是壯闊無比的箕面大瀑布，跟著河川的步道走輕易就能抵達，讓旅客享受大自然的沐浴，格外放鬆。到了秋季賞楓時節的景色更是絕美，許多人會趁這個時期特地到訪。

景點資訊

PHOTO CREDIT: meiji no mori mino park

地址：大阪府箕面市箕面1-1-1

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

大阪景點推薦9：日本環球影城

PHOTO CREDIT: Universal Studios Japan

到大阪遊玩一定要留一整天去的地點就是日本環球影城！號稱孩子和大人們的夢想之地，大阪環球影城的魅力不用多說，任天堂園區、瑪利歐園區、哈利波特園區，各式人氣動畫角色在這裡都得以實現，玩個三天三夜都不夠，在旅行當中務必安排一天解放你的童心！

景點資訊

PHOTO CREDIT: Universal Studios Japan

地址：大阪市此花區櫻島2-1-33

Trip.com線上購票、快速通關

Klook線上購票 Klook快速通關

KKday線上購票 KKday快速通關

大阪景點推薦10：心齋橋筋商店街

PHOTO CREDIT: osaka info

大阪最知名的商店街絕對非「心齋橋筋」莫屬！超過三百年的歷史，涵括美食美饌、潮流服飾、藥妝新品，你想得到的在這邊通通都有，每次去都能發現新的寶藏小店，可說是時下流行的代表，更貼心的是商店街大部分區域都有遮雨棚，讓你安心逛街！

【景點資訊】

地址：大阪市中央區心齋橋筋1丁目～2丁目

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

大阪景點推薦11：道頓堀

PHOTO CREDIT: osaka info

以巨大螃蟹道樂和固力果招牌聞名世界的「道頓堀商圈」，是遊客必去的美食一條街！匯集各式日式美食和著眾多拍照打卡點，不論白天夜晚都非常熱鬧，讓你出國的氛圍感直接拉滿，豐富你的日本夜生活！

景點資訊

PHOTO CREDIT: osaka info

地址：大阪市中央區道頓堀

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

