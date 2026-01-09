日本大阪通天閣商店火災 濃煙直竄天際驚險畫面曝光

【緯來新聞網】根據《NHK》報導，9日上午，日本大阪市通天閣附近一處商店發生火警，消防單位目前仍持續進行滅火作業。警方表示，截至目前尚未接獲有人受傷或受困的通報，警方與消防人員正進一步確認相關狀況。

日本大阪通天閣商店火災。（圖／翻攝X）

警方指出，9日上午約10時30分，大阪市浪速區惠美須東一帶的商店街，有路過民眾發現建築物冒出火煙，隨即向消防單位報案。火勢由商店內部竄出，消防單位出動多輛消防車及消防直升機前往現場展開滅火行動。NHK於上午11時前拍攝的畫面顯示，現場不斷冒出大量白色濃煙，景象明顯。

日本大阪通天閣商店火災。（圖／翻攝X）

警方再度說明，目前尚未確認有人受傷或未能及時逃生，相關單位仍在現場持續清查。火警現場距離知名地標 **通天閣** 約200公尺，周邊為觀光客聚集的熱門區域。事發後，現場周邊聚集不少民眾與遊客，關切地注視著不斷升起的濃煙，氣氛略顯緊張。

