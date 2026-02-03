日本大雪亂象 爆「大規模停車不付錢」業者無奈立這牌子喊話

國際中心／李鴻典報導

日本國民向來給人守法的印象，但近日接連的大雪，似乎也出現一些亂象，就有停車業者透露，遇到不少人因下雪而避繳停車費。

知名觀光地金澤市累積雪量已超越往年同期平均的九倍，圖為金澤神社。（圖／翻攝自X平台 @kanazawa_shrine）

根據《北國新聞》報導，自1月下旬金澤市遭遇破紀錄的暴雪以來，該市收費停車場頻頻出現駕駛「拒付停車費」的案例。由於除雪工作未能及時完成，積雪硬化導致鎖板無法升起，造成大量駕駛未繳費便離開停車場。一些停車場業者採取了在車輛上張貼催繳停車費的措施，但一家管理多個停車場的公司無奈地表示：大約有100起案例，可見損失之大。

報導提到，金澤持續降雪，1月25日六小時內降雪量達到37公分，創下當地有史以來最大降雪量紀錄。截至當地時間2月2日晚上7點，金澤積雪深度為36公分，這意味著積雪量仍是平均值的4.5倍。

一名停車場業者說，積雪30公分就沒辦法停車了。今年積雪量幾乎是往年的兩倍，根本來不及清理積雪。由於大雪封路，與往年相比，營收下降30%。

此外，也出現因積雪硬化導致鎖板無法抬起，或停車位被積雪遮擋而停在車位外，因此駕駛人未付費就離開的情況。

市立公園管理部門也面臨除雪難題，還出現了拖欠停車費的情況。一名主管說，「即使停車鎖沒有啟動，大多數人還是會繳費。」但他也坦言，根據以往的經驗，他認為「僅一月份就肯定會有大約100起此類事件發生」。

報導還提到，在投幣式停車場不繳費可能構成妨礙商業營運的犯罪行為。一些商家開始在停放的車輛上張貼告示，上面寫著：酒吧照常營業，但請務必繳費。

