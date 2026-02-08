日本大雪多地「紅色警戒」 東京也下雪了

日本又下起大雪。（示意圖／photoAC）





台灣寒流來襲，日本也迎來大雪，氣象廳對本州包含關東、關西等多個地區發布大雪警報、注意報，其中台灣人最愛去的東京、京都等地也都是「紅色警戒」等級，東京目前已有路面積雪，並傳出些許交通事故，提醒赴日民眾除了做好保暖措施外，也要注意自身安全。

日本氣象廳發布大雪警報、注意報，範圍包含九州、本州及北海道，其中紅色警戒地區涵蓋九州北部、中國地方、近畿地方、北陸地方、甲信地方、關東地方等，北海道及東北地方則為注意報。

日本多地大雪警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

綜合日媒報導，這波強冷空氣造成日本海側地區大雪持續，尤其山陰、近畿北部等地短時間內積雪暴增，平時較少降雪的關東地區也下起大雪，截至今（8）日上午7時，東京出現3公分積雪，但也因此發生交通事故，東京中央區築地大橋上，發生轎車與計程車等多車追撞事故，總共造成6人輕重傷送醫，警方初判，應為下雪導致道路濕滑、視線不佳，進而造成這起車禍，詳細事故原因、過程仍待調查。

此外，京都府的降雪量也暴增，氣象廳指出，南丹市美山截至上午11時，6小時內的降雪量達35公分；南丹、京丹波也預計有大規模交通受到影響，提醒民眾提高警戒。

