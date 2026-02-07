日本大雪已釀42死！週末又有寒流 恐影響大選

強烈寒流持續侵襲日本列島。（示意圖／Pexels）





日本近期遭遇強烈寒波（極端低溫）襲擊，全國各地出現大規模降雪，其中北日本至西日本的日本海側地區，明（8日）恐降下「警報級大雪」。據消防廳統計，日本上月20日遭遇大雪侵襲至今，已有42人不幸罹難，而最近一波大雪也可能衝擊明天投開票的眾議院大選。

北國白矇天浩劫

據《日本新聞網》（NNN）報導，暴風雪在北日本與日本海側地區已造成嚴重損害。北海道稚內市觀測到強度堪比颱風的每秒31公尺強風；天塩町還有駕駛出現瞬間白矇天（Whiteout；能見度接近零，可能迷失方向）現象，強風甚至把車輛搖晃到幾乎被吹走。

而災情不只發生在路面，留萌市的超市大型看板在暴風中應聲折斷墜落；秋田大館市的著名朝市建物，更在眾目睽睽下被沉重的積雪壓到崩塌倒塌。

日本消防廳資料顯示，這場自上月起延續至今的雪災，已在日本造成42人喪生，慘烈程度讓各地救援組織疲於奔命。

投票日的雪之焦慮

日本氣象廳預測，東京23區在今日深夜至明日午後將出現積雪，許多選民也為了出門投票卻可能因大雪受傷的「白色投票日」，產生不安甚至焦慮，紛紛提早到各處提開票所進行「期日前投票」。

不過，即使選民提早做了準備，首都圈的交通動脈JR東日本，預告今晚起首都圈各鐵路線恐因降雪出現大幅延誤甚至停駛，籲請民眾隨時注意最新訊息，並提前做好因應措施。

