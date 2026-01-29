日本大雪恐再加劇 36年來首場冬季大選面臨挑戰

日本氣象廳今天(29日)表示，日本北部與西部地區未來幾天預料將迎來更大的風雪，而隨著眾議院即將舉行36年來首場冬季大選，酷寒的天氣也讓外界擔憂投票率可能不如預期。

路透社報導，根據日本氣象廳預測，截至明天為止，西北部的北陸地方降雪量預計將高達70公分，中南部的近畿地方(特別是日本海一側)積雪也可能達到60公分。氣象廳呼籲民眾保持警惕，嚴防雪崩並為可能發生的交通中斷做好準備。

北海道過去一週以來的大雪已導致多地交通受阻，數十架航班被迫取消，大量旅客因此被困在新千歲機場動彈不得。

而日本將在2月8日舉行眾議院大選，天候不佳不僅影響北部地區候選人的造勢活動，也可能降低民眾出門投票的意願，為這場大選增添了更多不確定性。(編輯：宋皖媛)