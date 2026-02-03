日本大雪成災釀30死 9旬婦遭3公尺雪堆活埋

（中央社東京3日綜合外電報導）日本官員今天表示，過去兩週異常的大雪已造成30人喪生，其中包括一名91歲的老婦人，她被發現在自家門外3公尺高的雪堆下慘遭活埋。

中央政府已派遣部隊協助重災區青森縣的居民，當地偏遠地區的積雪仍高達4.5公尺。

首相高市早苗今天上午召開特別內閣會議，指示各部會首長盡一切努力防止死亡和意外事故發生。

近幾週來，一股強烈的冷氣團沿著日本海沿岸帶來大雪，部分地區的降雪量超過平時的兩倍。

根據消防廳統計，自1月20日至今天，已有30人因大雪喪生。

一名當地員警在不願透露姓名的情況下告訴法新社，死者之一是一名91歲的老婦人，她的遺體在青森縣鰺澤町住家的一處雪堆下被發現。

警方認為是屋頂的積雪滑落將她掩埋。員警表示，她的死因是窒息，遺體旁還發現了一把鋁製雪鏟。

這名員警告訴法新社：「隨著天氣變暖，積雪會融化並滑落。這取決於雪量和溫度。屋頂下方是個危險的地方。」

青森縣知事宮下宗一郎昨天表示，他已請求日本自衛隊提供救災援助。

他說，他請求部隊協助該地區需要幫忙鏟雪的獨居長者。

宮下指出，縣府所在的青森市積雪已高達1.8公尺，並補充表示，負責清理道路和房屋積雪的當地工作人員已不堪負荷。

他在記者會上說：「危及生命的事件，例如屋頂積雪滑落或建築物倒塌造成致命意外的風險已迫在眉睫。」（編譯：李佩珊）1150203