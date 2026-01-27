日本大雪持續！新千歲機場連2日交通大亂 共近萬人滯留

北海道連日大雪，交通大混亂。（示意圖／東森新聞）





日本迎來霸王級寒流，北海道25日更是下起破紀錄大雪，鐵道、飛機、巴士都停駛，使得新千歲機場成孤立狀態，當晚有7千名遊客被迫留宿機場，26日大雪持續，JR雖然已經陸續復駛，不過出現大幅延遲的狀況，昨夜有約2千人滯留在機場內，連續2天總共有近萬人在機場過夜。

據《NHK》報導，札幌等地下起破紀錄的大雪，26日雖然往返新千歲機場的JR復駛，不過出現大幅延遲的狀況，大量旅客擠在前往車站的手扶梯附近，現場十分混亂，也有許多人乾脆留在機場過夜，用分發到的毛毯、睡袋等直接打起地舖睡覺。

報導指出，新千歲機場透露，26日晚間至27日早上，有約2千人在機場內度過。一名從靜岡縣前往當地出差的40多歲男子表示，晚上在機場等JR等了大概3小時，最後放棄就去領睡袋了，實在沒想到這種狀況會持續2天。

