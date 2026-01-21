日本大雪狂下！部分航班不飛了 鐵路、公路都受影響

日本多地下起大雪。（示意圖／pexels）





受到強冷空氣影響，日本預計會有持續5天的大雪，台灣人最愛的關西、冬季旅遊勝地北海道及東北，都出現大雪或暴風雪注意報，交通勢必會受到影響，今（21）日國內線部分航班就出現停飛、延遲情形，提醒民眾赴日遊玩時，除了做好保暖措施外，也要隨時注意交通狀況。

據《NHK》報導，JR指出，今日上午6時新幹線仍照常營運，但以東北、北陸為中心，部分在來線已決定於21日停止運行，不排除未來影響再擴大；日本道路交通情報中心表示，行經新潟縣、長野縣的北陸自動車道等部分路段，可能將於今日傍晚6時左右開始，預防性地實施封路措施。

另根據各航空公司表示，截至今日上午6時，日本航空已決定取消共5班航班，包括往返大阪機場與兵庫縣但馬機場的航班，以及由青森機場飛往羽田機場的航班；全日空則決定取消1班由青森機場飛往大阪機場的航班。受惡劣天氣影響，部分航班可能出現延誤或取消的情況，提醒旅客透過官方網站等管道確認最新資訊。

