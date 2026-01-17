日本天后生前裸照遭拍賣 公司加碼「原味內衣」嗆：又沒犯法

日本演歌天后八代亞紀在2023年病逝。（圖／翻攝自八代亞紀臉書）





日本演歌天后八代亞紀在2023年病逝，享壽73歲。去（2025）年唱片公司推出悼念專輯，沒想到竟附贈八代亞紀年輕時的裸照，當時就曾引發熱議，未料近期公司又公開拍賣她的原版裸照，甚至暗示未來還將出售原味內衣。

根據《週刊女性》報導，八代亞紀唱片公司近期公開拍賣她的原版裸照，價格被炒到日幣92萬元（約新台幣18萬），引爆粉絲怒火。而日本記者求證該公司，對方直言拍賣是為了證明擁有的不是盜版，更直呼「有人想買，我們還能賺更多錢，這太好了！」

廣告 廣告

除此之外，唱片公司更暗示將在今年4月21日後，出售八代亞紀的原味內衣，再度掀起一片罵聲，公司也強調沒有犯法，家屬及前經紀公司都沒有聯絡他們，「所以這根本不是問題，我們有權利這樣做，而且也沒有違反任何法律。」



【更多東森娛樂報導】

●資深歌后驚傳離世！享壽73歲 鄧麗君曾翻唱

●鄧麗君曾翻唱金曲！ 日演歌天后八代亞紀病逝

●日本天后過世發追悼精選 唱片公司竟推「買專輯送本人裸照」引眾怒

