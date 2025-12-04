日本天后罹癌病逝享壽73歲！告別式葬禮低調完成 曾演紅《卡車野郎》

娛樂中心／綜合報導

中島豐大腸癌病逝。（圖／翻攝自X）

日本資深女演員中島豐（中島ゆたか，本名上野ゆたか）於 11 月 27 日因大腸癌辭世，享壽 73 歲。消息由日本男歌手團體「純烈」成員酒井一圭率先於社群媒體透露，隨後日本東映電影公司證實噩耗。她的葬禮已由長女以家族葬形式低調舉行，令影迷深感不捨。

中島豐大腸癌病逝。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，中島豐 3 年前發現罹患大腸癌，期間多次接受手術並勇敢對抗病魔，但最終仍不敵病情。她的離世，讓日本演藝圈與影迷感到震驚與哀悼。

廣告 廣告

中島豐 1952 年出生於茨城縣，曾於 1971 年入選「太平洋小姐日本代表」並奪下亞軍，隨後加入東映展開演藝生涯。她以電影《卡車野郎》系列迅速走紅，清新又具魅力的形象深植人心。之後她在多部懸疑劇、時代劇中都有亮眼表現，並於 1974 年獲得金箭獎新人獎，被視為 1970 年代日本最具代表性的女演員之一。

更多三立新聞網報導

舒子晨辣穿白色比基尼！極少布料好身材全看光 震撼宣布「最後一脫」

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

坣娜追思遺照選這張！象徵光芒依然綻放 粉絲追思開放2梯次入場

