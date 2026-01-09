日本天后貼臉「菜奇鴨」火紅到日本！網融化：根本台南觀光大使

娛樂中心／巫旻璇報導

台南市政府主辦的「台南好Young」跨年晚會日前順利畫下句點，其中受邀登台的「日本全能天后」鈴木愛理，在活動結束後也透過社群平台分享她在台南的旅遊點滴。她近日於個人 Instagram 曬出多張走訪台南的照片，其中一張與台南傳統市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影的畫面，瞬間掀起粉絲暴動，短短數小時便累積超過 6.5 萬個讚，留言區更被「太可愛了」、「根本是台南最佳代言人」等讚嘆聲洗版。

「日本全能天后」鈴木愛理。（圖／翻攝自IG＠airisuzuki_official_uf）









鈴木愛理這次來台參與跨年演出，儘管行程忙碌，仍抽空深入體驗在地文化，她特別前往台灣首廟天壇參與擲筊，了解廟宇歷史與傳統信仰，也對台南夜市的熱鬧氛圍留下深刻印象。日前出席媒體見面會時，台南市長黃偉哲除了準備特色美食款待，還送上台南傳統市場吉祥物「菜奇鴨」，讓鈴木愛理當場融化喊出「卡哇依」。鈴木愛理也開心表示，能和「菜奇鴨」成為朋友感到非常榮幸，希望自己能像吉祥物一樣被大家喜愛，並邀請粉絲一起「愛上台南、愛上夜市文化」。台南使ˋ軮黃偉哲則指出，今年跨年晚會邀請包括 STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS 等國際卡司，不僅讓活動更具國際感，也透過藝人視角，把台南的美食、人情味與夜市魅力分享給世界各地的粉絲。





日本全能天后鈴木愛理受邀出席「台南好young」跨年晚會。（圖／翻攝畫面）









鈴木愛理7日在個人IG曬出與「菜奇鴨」的合照，從畫面中可見，鈴木愛理坐在台南街頭的騎樓座位上，背景是充滿生活氣息的傳統街景，黃色與黑色相間的電線桿、路口號誌與來往行人，勾勒出濃厚的在地氛圍。她身穿簡約灰色針織上衣，妝容自然清新，瀏海微微垂落，臉上帶著輕柔笑意，雙手將「菜奇鴨」緊貼臉頰抱著，姿態親暱又俏皮，少女感十足。

另一張特寫畫面中，鏡頭聚焦在「菜奇鴨」身上，只見它頭戴印有「TEAM TAINAN」字樣的紅色帽子，身穿綠色市場圍裙，圓滾滾的身形搭配大眼睛神情，顯得格外療癒，也巧妙呼應台南市場文化的樸實與溫度。鈴木愛理與「菜奇鴨」合體入鏡，在熱鬧的街頭背景中形成視覺焦點，不僅展現她親民、零距離的一面，也讓台南傳統市場的可愛形象自然融入畫面，成功營造出「偶像走進在地日常」的親切氛圍。





鈴木愛理曬出與「菜奇鴨」的合照。（圖／翻攝自IG＠airisuzuki_official_uf）









鈴木愛理與「菜奇鴨」合影的貼文曝光後，吸引6.7萬人狂讚，不僅有日本粉絲留言融化「真的太可愛了」、「一直很好奇掛著的是什麼呢！真的好可愛鴨鴨」，台灣網友也興奮表示「竟然看到菜奇鴨」、「愛理和菜奇鴨同框太犯規」、「可以直接請她代言台南觀光嗎？」討論聲量持續延燒。









鈴木愛理曬出與「菜奇鴨」的合照。（圖／翻攝自IG＠airisuzuki_official_uf）









台南市政府也補充說明，「菜奇鴨」是 2021 年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍角色，象徵傳統市場的熱鬧與多元文化形象，造型包含圍裙、菜籃與斗笠，靈感來自台南市場的生活風景與歷史底蘊。近期在社群平台意外火紅，就連來自日本的鈴木愛理也成為粉絲之一。

























