日本天團「柚子YUZU」突宣布 台北.香港.上海巡演取消

[Newtalk新聞] 時序進入冬天，也是血荒季的開始，台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午10時30分起，在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血活動，今年度請到素有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯為公益代言人。 已經淡出演藝圈的連靜雯在事業上頗有一番成就，她與念慈安靈功德協會創會會長留峰甫是舊識。她受訪時表示，創會會長留峰甫（虎哥）長期從事公益，尤其針對窮苦人家過世後無力籌辦後事，功德會都會盡力協助，多年下來捐出金額已經破千萬。 連靜雯說，公眾人物應該多善用影響力去支持有善念的事情，當接到虎哥的邀請擔任這次捐血活動的公益大使，馬上把其他事情都排開，再忙也要專程來台中力挺此事。值得一提的事，創會會長留峰甫包給連靜雯的2萬元車馬費，連靜雯連紅包袋都沒打開就再回捐給功德會。 念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均大約協助200件個案，今年到11月15日已經有118件協助案。在前五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德

新頭殼 ・ 16 小時前