日本天團「柚子YUZU」突宣布 台北.香港.上海巡演取消
台北市 / 綜合報導
日本國民天團柚子YUZU的亞洲巡演活動，原本預計12月起，陸續到訪香港、上海、以及台北，但是主辦方稍早宣布，取消所有場次。
主辦單位寬宏藝術公告，因為不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次。原本台北場的時間是12月8日，從今（22）日開始到12月8日當天，都接受退票。只是這原本是柚子YUZU睽違六年再次來台，不少粉絲難掩失望，也質疑是不是因為中日關係近期惡化，才決定取消。
