日本天皇親授謝長廷「1勳章」！ 中國外交部氣：錯誤舉動

前駐日代表謝長廷近日到日本皇居出席秋季授勳儀式，德仁天皇親授「旭日大綬」勳章，並從日本首相高市早苗手中接獲證書。對此中國外交部一如既往的表達不滿，聲稱日本執意提議並推動給鼓吹「台獨」論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動。

促進台日友好 謝長廷獲天皇親自授勳

謝長廷週二（11日）來到東京皇居的「松之間」，天皇德人親授「旭日大綬章」，表揚他「對促進日本與台灣之間的友好和相互了解有所貢獻」，並致力於促進和強化在日本或台灣發生自然災害或重大事故時相互支援的「善的循環」。

謝長廷在臉書分享，由日本天皇親授旭日大綬的勳章，並由高市早苗手中接到天皇陛下親自署名、蓋印的證書，「實在是我人生中珍貴的體驗。」

這場授勳儀式有14人獲得授勳，包含謝長廷在內有3名外國人，德仁天皇致詞後向眾人握手、道賀，謝長廷則介紹自己說來自台灣，並說感到非常榮譽、非常光榮，不會辜負這個授勳，今後將繼續為日台友好而努力。

謝長廷（前排左1）在東京皇居，獲日本天皇德仁親授「旭日大綬章」。（翻攝自YouTube 日テレNEWS）

日本旭日章最高勳位 過去王金平也拿過

《中央社》報導，謝長廷表示這次授勳是莫大的肯定與榮譽，台日在彼此遭遇災難時互相協助形成善的循環，這個成果不是他一個人的努力，而是所有駐日代表處同仁痛同耕耘的結果，他代表台灣接受榮耀感到十分光榮。

據報，「旭日大綬章」為日本6類旭日章中最高勳位，過去曾獲得旭日大綬章的台灣人還有前立法院長王金平、前考試院長許水德，及前司法院長賴浩敏。

中方批錯誤舉動 要日方反省歷史罪責

中國外交部發言人郭嘉昆今（12日）在例行記者會上被問及此事表達不滿。郭嘉昆重申，中國先前就已經就此議題闡明立場，批日本政府執意提議並推動給鼓吹「台獨」論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。

郭嘉昆說，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是「台灣光復」80週年，中方敦促日方「深刻反省歷史罪責」，並恪守中日四個政治文件的相關原則和精神，以實際行動體現堅持一個中國原則的承諾，在台灣問題上謹慎慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

