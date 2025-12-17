日本天草高校到中興高中科學交流 讚「台日友好」胸章可愛

國立中興高中送該校老師設計的台日友好胸章，日本熊本縣立天草高校的師生非常喜歡。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日本熊本縣立天草高等學校，由校長岩嵜毅帶隊到國立中興高中科學交流，學生入班上生物實驗課，並進行科學報告，中午台日師生共進午餐，吃中興高中的學生團膳、喝珍珠奶茶，對台灣團膳豐富、珍奶甜度有多重選擇、有午睡時間都覺得新鮮，也大讚校方設計的「台日友好」胸章可愛。

日本熊本縣立天草高等學校，由校長岩嵜毅率領有科學專長的學生，到台灣進行4天的國際交流，今天第二天到國立中興高中，兩校簽署MOU外，學生入班上生物實驗課，兩校學生並共同進行科學報告，報告內容有加入對應聯合國SDGs的指標。

中午天草高校的師生與中興高中師生共進午餐，吃的是中興高中學生中午的團膳，主食有油飯加水餃，菜色豐富份量多，另準備糖有減量的台灣珍奶，日本學生說「台灣珍奶好喝，但比日本不甜！」對台灣珍奶甜度、冰塊都可客製化大感新鮮。這4名學生也對台灣學校吃完午餐要午睡感到好奇，中興的學生問「下午想睡怎麼辦？」時，她們笑回「就上課時打瞌睡囉！」。

中興高中由老師設計製作「台日友好」胸章，上有Q版人像加台日國旗，中間並有大大的Taiwan字樣，天草高校師生都很喜歡，校長岩嵜毅表示，台日一向友好，未來也會繼續保持密切友好關係。

日本天草高校學生很喜歡台灣珍珠奶茶，對台灣珍奶可調甜度和冰塊量大感新鮮。(記者陳鳳麗攝)

日本天草高校學生入班上生物實驗課，4人打散在4組(右3女生，穿藍色外套打領帶者)。(記者陳鳳麗攝)

日本天草高校校長岩嵜毅(左1)等人，與中興高中校長陳漢銘(右1)等人共進午餐。(記者陳鳳麗攝)

