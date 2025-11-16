日本太好玩！上海男：不在乎中國政府怎麼說

▲中國官方呼籲中國公民勿前往日本旅遊，試圖抵制日本首相高適早苗涉台言論。圖為東京羽田機場。（圖／美聯社 ／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國官方抵制潮，呼籲中國民眾勿赴日旅行。但中國民眾似乎並不理會，日媒問及剛落地羽田機場的中國遊客，來自上海的男子直言，「我不在乎中國政府的呼籲」。

中國外交部和中國駐日本使領館14日「提醒中國公民近期避免前往日本」，內文稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

中國官媒新華社更放上一張相當醜陋的漫畫，可看到刻意將高市早苗描繪成奸邪樣貌，並握住軍國主義鬼魂的手。

儘管中國官方從上到下不斷喊話民眾勿赴日本旅遊，仍攔不住民眾的旅遊計畫，根據朝日電視台報導，訪問到在羽田機場剛落地的中國民眾，一名來自上海的男子表示，「我不介意中國政府的呼籲。我認為日本很安全的」；來自北京的女子則表示，很早就已經買了日本的機票，所以也沒辦法。如果我在買票錢知道會這樣，或許會去別的地方。

朝日電視台提到，東京淺草在15日到處都是外國遊客。儘管中國呼籲民眾不要前往，但仍有許多來自中國的民眾。一名上海男子在鏡頭前坦言，「來到日本之後，我發現這裡既安全又熱鬧，而且日本人並不會歧視中國人，所以我覺得這是一個很好的國家」；一名來自陝西的民眾則稱，「我不在乎政府的呼籲。我以後想在日本生活，所以這些警告對我來說無關緊要」。

眼見中國民眾對警告絲毫不理會，中國文旅部網站16日晚公告中再度提到中國外交部14日發布的提醒，中國文化及旅遊部「鄭重提醒」中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日中國遊客密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，請及報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

